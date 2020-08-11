Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире

Американское издание Forbes составило список из 10 актеров с самыми высокими доходами за прошедший год.

Уже второй год подряд на вершине рейтинга Дуэйн Джонсон - за указанный период он заработал 87,5 млн долларов.

На втором и третьем месте Райан Рейнольдс и Марк Уолберг с 71,5 млн и 58 млн долларов доходов соответственно.

На четвертой строчке - Бен Аффлек (55 млн долларов), а замыкает пятерку лидеров Вин Дизель с 54 млн долларов.

Индийский киноактер Акшай Кумар - единственный, кто не является голливудской звездой в этом списке.

Отмечается, что в в общей сложности десятке артистов удалось заработать более 545,5 млн долларов. Отдельно подчеркивается, что больше четверти от общей суммы актеры получили от Netflix.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Дуэйн Джонсон

2. Райан Рейнольдс

3. Марк Уолберг

4. Бен Аффлек

5. Вин Дизель

6. Акшай Кумар

7. Лин-Мануэль Миранда

8. Уилл Смит

9. Адам Сэндлер

10. Джеки Чан