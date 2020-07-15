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Герой Вина Дизеля может погибнуть в "Форсаже 10"

Новости
    15.07.2020, 10:21
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Доминик Торрето, персонаж Вина Дизеля в обильной линейке "Форсаж", может погибнуть в десятом, финальном фильме основной серии.

Фото: kinopoisk.ru
Премьеры "Довода" и "Мулан" могут опять перенести из-за коронавируса

Об этом сообщает специализирующийся на инсайдерской информации ресурс We Got This Covered со ссылкой на неназванный источник.

Уточнено, что смерть главного героя "базовой" линии фильмов поможет, по мнению студии, ее дальнейшему развитию за счет разного рода спино-оффов. Что уже доказал фильм "Хоббс и Шоу", который выглядит феерично и в плане кассы, мягко говоря, не подкачал (сиквел - уже в работе).

Также, напомним, намечается и чисто "женское" ответвление франшизы. Ранее уже нарощенной подростковым анимационным сериалом.

Фото: twitter.com/ WhiteNavee
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Как именно продюсеры убьют Дома - не известно.

Премьера "Форсажа 9" из-за коронавируса перенесена на год - с мая 2020-го на апрель 2021-го. Новая дата выхода "Форсажа 10", который будет разбит на две части, пока не определена.

Отметим, что общие кассовые сборы всех уже вышедших фильмов серии составляют без малого шесть миллиардов долларов.

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