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Дуэйн Джонсон подтвердил, что уже работает над сиквелом "Хоббса и Шоу"

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    31.03.2020, 10:50
Текст:   Богдан Бобров

Дуэйн Джонсон, американский актер, рестлер, музыкант и обладатель множества других талантов, сделал заявление относительно продолжения прошлогодней киноленты "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Фото: twitter.com/ OllyGibbs
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Его слова приводит издание We Got This Covered: "Мы работает над следующим фильмом, и я очень взволнован этим. Прямо сейчас мы прорабатываем основную идею и направление, в котором будем двигаться дальше".

Спин-офф самой популярной гоночной франшизы хоть и не смог дотянуться по сборам до фильмов основной серии, но свои 750 млн долларов в прокате все же собрал, за что вполне заслуженно может считаться успешным проектом.

Согласно представленным данным, в сиквеле будут расширены роли Райана Рейнольдса и Кевина Харта - их персонажи получат значительно больше экранного времени.

Что надолго еще останется под вопросом - это сроки начала производства. Пандемия коронавируса вносит свои коррективы. Премьера девятого "Форсажа" из-за эпидемии COVID-19 перенесена на год, а вторая часть "Хоббса и Шоу" очевидно должна стартовать только после нее.

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