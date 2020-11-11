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11.11.2020 10:51

Двойные стандарты США проявляются в борьбе с сепаратизмом

На днях Институт исследований Центральной Азии и Центр по изучению национальной безопасности при Ланчжоуском университете (г. Ланьчжоу, пров. Ганьсу) опубликовали доклад "Разница между внутренним и внешним: двойные стандарты Америки в борьбе с сепаратизмом". Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: REUTERS/Mike Blake Фото: REUTERS/Mike Blake
Фото: REUTERS/Mike Blake

Основываясь на изучении многих случаев противостояния сепаратизму, авторы доклада отмечают, что США когда-то были страной, которой серьезно угрожал сепаратизм. Чтобы тогда сохранить целостность страны, Соединенные Штаты вели четырехлетнюю гражданскую войну. Страна даже приняла федеральное законодательство, запрещающее попытки раскола Америки.

В докладе отмечается, что муссируемые вопросы этнической принадлежности, религии, прав человека, демократии и свободы - не что иное, как инструменты, используемые Соединенными Штатами для вмешательства во внутренние дела других стран. На протяжении многих лет США используют фактор "защиты прав человека" как способ сохранения глобальной гегемонии. Они диктуют свою волю другим странам в борьбе против сепаратизма и грубо вмешиваются во внутренние дела государств, иногда путем вооруженной интервенции.

В докладе говорится, что США, как единственная сверхдержава в современном мире, проводят политику "двойных стандартов" в сфере борьбы с сепаратизмом, став крупнейшим нарушителем, а не строителем международного порядка, в основе которого лежит Устав ООН.

США, которые используют оппортунистический и утилитарный подход к проблеме сепаратизма, неизменно вредят самим себе. Как говорится в пословице, "не рой яму другому, сам в нее попадешь", резюмируют авторы доклада.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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