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11.11.2020 05:24
Рубрика: Общество

Три главных объекта

Оздоровление Волги, Байкала и Телецкого озера стало национальным приоритетом
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Неделя № 254(8308)
Экологическому благополучию трех российских водоемов - реки Волги, озер Байкала и Телецкого - будет уделено особое внимание в рамках реализации национальных целей до 2030 года. Впрочем, не забудут и другие водные объекты.
Многие называют Байкал местом силы. Теперь нам самим надо найти силы и средства, чтобы помочь озеру оставаться таким же прекрасным. Фото: GettyImages Многие называют Байкал местом силы. Теперь нам самим надо найти силы и средства, чтобы помочь озеру оставаться таким же прекрасным. Фото: GettyImages
Многие называют Байкал местом силы. Теперь нам самим надо найти силы и средства, чтобы помочь озеру оставаться таким же прекрасным. Фото: GettyImages

Волга

До 2020 года действовал федеральный целевой проект "Вода России". За восемь лет его реализации Росводресурсам, минприроды и региональным властям удалось привести в безопасное состояние без малого тысячу гидротехнических сооружений, возвести и реконструировать 735 км инженерных сооружений для защиты берегов, 21 гидроузел на водохранилищах, магистральных каналах и трактах водоподачи. Экологическая реабилитация и восстановление водоемов прошли на площади в 8,8 тысячи гектаров.

Правительство России будет следить за экологической ситуацией в стране

В результате 1,84 млн человек, живущих в районах с недостатком воды, получили к ней надежный доступ, рассказал директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин.

Что предстоит сделать? Ближайшие планы по оздоровлению Волги содержатся в федеральном проекте "Оздоровление Волги", они должны быть реализованы к 2024 году. Необходимо втрое сократить объем загрязненных сточных вод, отводимых в эту реку. Для этого будут реконструированы и модернизированы комплексы очистных сооружений в 15 регионах, через которые протекает река. Также будет обеспечено сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы.

Байкал

Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал" тоже заканчивается в этом году. Она предусматривала сокращение сбросов загрязняющих веществ в сам Байкал и впадающие в него реки, а также Ангару, снижение уровня загрязнения Байкальской природной территории в целом. Особое внимание в программе было уделено развитию государственного экологического мониторинга за состоянием Байкала, сохранению и воспроизводству биоресурсов озера, а также развитию туризма на Байкале.

Телецкое озеро

Сохранение озера, расположенного в Горном Алтае, и раньше было заботой не только региональных, но и федеральных властей. Первый транш в сто с лишним миллионов рублей был направлен правительством России для реконструкции очистных сооружений в расположенных на его берегах населенных пунктах в 2018 году. Но на такой высокий уровень Телецкое озеро попало впервые.

Цитата

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства России:

Фото: Елена Елисеева/РГ
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"В рамках национального проекта "Экология" сохранение озера Байкал является приоритетной задачей. Со всеми участниками одноименного федерального проекта мы договорились, что результатом будет решение всех накопленных в отношении Байкала и Байкальской природной территории проблем - как нормативного характера, так и проблем, связанных с антропогенной нагрузкой на этот водный объект и прилегающие к нему территории".

Многие называют Байкал местом силы. Теперь нам самим надо найти силы и средства, чтобы помочь озеру оставаться таким же прекрасным.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Алексей Дуэль
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