Эксперты не исключают, что РФ будет закупать импортную вакцину от COVID-19

Населению должно быть доступно несколько вакцин от COVID-19, чтобы была возможность выбора, при этом не исключено, что для россиян будет закупаться и импортная вакцина, - сообщил сегодня журналистам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, выступая на организованном ТАСС круглом столе по организации работы региональных систем здравоохранения в условиях пандемии.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли у россиян возможность сделать прививку импортной вакциной, Горелов высказал уверенность, что в России будут несколько качественных вакцин собственной разработки, но при этом, возможно, будут поставляться в страну и импортные.

"Мы сейчас наблюдаем в России соревнование нескольких научных школ. Четыре вакцины проходят клинические исследования, причем две уже на заключительной стадии", - отметил Александр Горелов. Он подчеркнул, что речь идет о разных вакцинах, с разным механизмом действия, и это абсолютно правильный подход. "Невозможно детей и пожилых людей возраста 65+ вакцинировать одним и тем же препаратом, поскольку формирование иммунитета у различных групп населения имеет свои особенности, - пояснил эксперт. - Определив показания для вакцин, мы выявим и противопоказания, и определим возможности их применения".

Горелов напомнил: в стране работает закон об иммунопрофилактике, и, согласно нему, люди имеют право выбора - делать прививку или воздержаться, и если прививаться - то каким именно препаратом, будь он импортный или отечественный.

При этом Александр Горелов уточнил, что производство вакцины в промышленных масштабах, в том объеме десятков миллионов доз, который необходим для широкой иммунизации, требует усилий и достаточного количества времени - минимум несколько месяцев. Причем с теми же проблемами сталкиваются и западные разработчики и производители.

"Если масштабирование на западе будет достаточным для того, чтобы закрыть и свои потребности, и импортировать вакцину, если будет такая возможность, я думаю, будем закупать", - сказал эксперт.

Кстати, из четырех вакцин, допущенных к клиническим исследованиям Минздравом России на территории нашей страны, три являются разработками российских ученых, а одна создана в Китае. В случае успешного завершения ее испытаний планируется наладить ее производство на площадке одной из российских фармкомпаний.