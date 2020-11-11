Дефицит загородных особняков, которые можно арендовать на новогодние праздники, прогнозируют эксперты. При этом как очень жесткие ограничения из-за коронавируса, так и их существенное послабление могут "успокоить" этот сегмент рынка.

Интерес к аренде домов подогревают закрытые границы, раньше многие предпочитали отмечать Новый год за рубежом. Кроме того, из-за пандемии заведениям общепита запрещено работать позже 23 часов, отменены развлекательные мероприятия, то есть отметить праздник в ресторане тоже не получится.

Непонятно, как будут организованы новогодние вечера в пансионатах и домах отдыха, отмечает руководитель департамента аренды компании "Азбука жилья" Роман Бабичев. Поскольку праздничного ужина, скорее всего, не будет, спросом будут пользоваться только те дома отдыха, где сдаются отдельные коттеджи с кухней. Поскольку аренда загородного дома - один из наиболее реалистичных вариантов проведения праздников вне города, спрос на дома может увеличиться вдвое, считает Бабичев. "Уже сейчас идет бронирование ликвидных объектов, и они уйдут моментально. К началу декабря предложения может на всех не хватить, а то, что останется, будет по предельно высоким ценам или в отдаленных локациях", - говорит он.

В "ИНКОМ-Недвижимость" рост спроса в Подмосковье оценивают сдержаннее - минимум на 15-20% к прошлому году. "Весенняя и летняя самоизоляция на подмосковных дачах для некоторых ассоциируется с заточением, и теперь эти места не кажутся им привлекательными для праздника", - отмечает замдиректора департамента аренды квартир компании Оксана Полякова. Повлияет и погода: слякотной и бесснежной зимой желающих отправиться за город будет меньше. Кроме того, финансовая нестабильность заставит экономить на новогодних развлечениях.

Пользователи сейчас активно интересуются вариантами аренды домов на праздники в других регионах, но, в отличие от прошлых лет, все еще не отваживаются принимать окончательное решение, отмечает руководитель направления краткосрочной аренды в "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин. Многие опасаются повторения весеннего карантина и пока занимают выжидательную позицию. К началу ноября стоимость краткосрочной аренды дома в черте Москвы, по данным "Авито Недвижимость", подорожала с 12 тысяч до 14 тысяч рублей в день, в Подмосковье снизилась с 10 тысяч до 9500 рублей. На 20% подорожала аренда в Казани, а в Санкт-Петербурге и Уфе осталась на прежнем уровне (7 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно).

Уже к началу декабря все ликвидные дома могут быть забронированы

Однако это стоимость "будничной" аренды. В праздники цены традиционно подскакивают - 3-4 дня аренды в новогодние праздники могут быть сопоставимы по стоимости с целым месяцем долгосрочной аренды, отмечает управляющий директор сети "МИЭЛЬ" Мария Жукова. Например, коттедж, который в обычное время сдается за 100 тысяч рублей в месяц, может предлагаться на несколько дней за 80 тысяч. В нынешнем году праздничная аренда может подорожать больше обычного, прогнозирует Бабичев. Как правило, дома арендуют с 31 декабря по 2 или 3 января, но в этом году срок может быть и длиннее, добавляет Жукова.