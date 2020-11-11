Почему ЭКСПО в Шанхае - это "золотые ворота" на рынок для развивающегося мира

"ЭКСПО - это "золотые ворота" в огромный китайский рынок" - эту фразу постоянно повторяют бизнесмены, занятые в розничной торговле. Так, острый соус из Руанды стал популярным в Китае благодаря платформе электронной коммерции первой ЭКСПО в 2018 году. Начиная с того времени, стабильный поток заказов приносит заметную прибыль коммерсантам из Руанды.

Подобных историй много. В ходе двух последних импортных ЭКСПО Международный торговый павильон, который открыт ООН совместно со Всемирной торговой организацией, пригласил к участию в ярмарках около 100 средних и малых предприятий из 20 наименее развитых стран. В нынешней ЭКСПО принимают участие представители из 30 наименее развитых стран, общая площадь их выставочных стендов превышает 4 тысячи квадратных метров. Это особенно значимо в условиях продолжающейся пандемии.

Августовская статистика ВТО показала, что во втором квартале этого года в мировой розничной торговле наступил беспрецедентный спад с 2007 года. По предварительным подсчетам ООН, в этом году во всем мире более 71 миллиона человек вновь были ввергнуты в состояние крайней нищеты. Человечество столкнулось с серьезными проблемами в ходе реализации Целей устойчивого развития ООН до 2030 года. В то же время Китай, преодолев негативные последствия эпидемии, в сроки проводит международную импортную ЭКСПО, предоставив для мира свой огромный рынок и возможности для развития, что стало настоящим спасением для развивающихся стран, которые и так отстают в развитии.

"В Китае много провинций и огромное население, мой чай - прекрасного качества, он наверняка будет хорошо продаваться", - уверенно говорит чаеторговец из Мьянмы. Действительно, в Китае не только самый крупный рынок в мире, но широкие потенциальные возможности для развития.

Как отметил официальный представитель Всемирной торговой организации Кит Роквелл, "на Китайской международной импортной ЭКСПО представлены предприятия из наименее развитых стран мира, это участие дает им шанс присоединиться ко всемирной торговой системе".

Очевидно, что усилия Китая способствуют преодолению дисбаланса в глобальном развитии для того, чтобы, в конечном счете, достичь всеобщего развития. Это практический шаг Китая на пути к сообществу единой судьбы.

Как гласит известное китайское изречение, один цветок весны не делает. Мировое сообщество в очередной раз убедилось, что Китай реальными действиями показывает, какой должна быть крупная держава.

В рекомендациях ЦК КПК по разработке 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития, одобренных на 5-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва, отмечается, что Китай уделит больше внимания инновациям, открытости и сотрудничеству. Нет сомнений, что эти принципы в условиях обострения деглобализационных процессов станут стабилизатором глобальной системы свободной торговли.

Проводя международную импортную ЭКСПО, Китай прилагает максимум усилий для того, чтобы превратить свой внутренний рынок в мировой, общий и доступный рынок для всех. Отстаивая принципы расширения открытости и совместного развития, Китай сможет оказаться надежной опорой для мира.