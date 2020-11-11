Общество
11.11.2020 15:00

Экспонаты из музея "Сталинградская битва" представят на выставке в Минске

Выставка "Мир, признательный Сталинграду" откроется 13 ноября в Национальном историческом музее, сообщили БЕЛТА организаторы. Проект проводится совместно с Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником "Сталинградская битва" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: Мармот-фильм
Валерий Тодоровский о "Гипнозе": Я хотел сделать фильм-полусон

"Не иссякает поток людей, отправляющихся с разных континентов отдать дань памяти защитникам города на Волге. Символ признания подвига защитников и жителей Сталинграда - подарки от граждан и государственных деятелей разных стран. Они хранятся в фондах музея-заповедника "Сталинградская битва", где насчитывается около 7 тысяч предметов из 65 стран Европы, Америки, Азии и Африки. Среди них произведения искусства, грамоты и послания государственных и общественных деятелей, книги и альбомы, изделия декоративно-прикладного искусства, образцы национальной одежды", - рассказали организаторы.

В коллекции наряду с изделиями профессиональных мастеров представлены вещи, которые с любовью выполнены разными людьми. Все они - от высокохудожественных произведений до самых простых и непритязательных поделок из далеких стран - обладают исторической и общественной ценностью.

Фото: histmuseum.by
Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»