Экспонаты из музея "Сталинградская битва" представят на выставке в Минске

"Не иссякает поток людей, отправляющихся с разных континентов отдать дань памяти защитникам города на Волге. Символ признания подвига защитников и жителей Сталинграда - подарки от граждан и государственных деятелей разных стран. Они хранятся в фондах музея-заповедника "Сталинградская битва", где насчитывается около 7 тысяч предметов из 65 стран Европы, Америки, Азии и Африки. Среди них произведения искусства, грамоты и послания государственных и общественных деятелей, книги и альбомы, изделия декоративно-прикладного искусства, образцы национальной одежды", - рассказали организаторы.

В коллекции наряду с изделиями профессиональных мастеров представлены вещи, которые с любовью выполнены разными людьми. Все они - от высокохудожественных произведений до самых простых и непритязательных поделок из далеких стран - обладают исторической и общественной ценностью.