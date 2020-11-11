Эпидемиолог: С начала пандемии мутировал лишь 1% генома коронавируса

На сегодняшний день мутации коснулись не более 1% генома COVID-19. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт отметил, что, несмотря на то, что в настоящее время мир переживает фазу роста и выявляется много заболевших в возрасте 18-40 лет, утяжеления тяжести течения заболевания нет. "Мутация закрепляется, но на самом деле не более 1% генома мутировало в настоящий момент", - отметил он на круглом столе в ТАСС, посвященном работе региональных систем здравоохранения во время пандемии коронавируса.