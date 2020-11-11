"ЕР" предложила увеличить расходы на субсидирование авиаперелетов

"Единая Россия" предложила заложить в бюджет РФ еще 2 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток, в Крым, Калининград. Льготами смогут воспользоваться пенсионеры, многодетные семьи, школьники и студенты. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Только применительно к Дальнему Востоку такие билеты можно оформить на более чем 170 маршрутов", - уточнил он на брифинге по социальному блоку поправок Единой России ко второму чтению проекта федерального бюджета .

Турчак подчеркнул, что в поправках "Единой России" к бюджету отражены предложения людей, экспертов, представителей бизнеса.