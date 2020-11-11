Европейский суд по правам человека отклонил иск жительницы города Бийск Алтайского края, посчитавшей, что пожарные должны заплатить ей за сгоревшее жилье.

Задача пожарных - борьба с огнем. Если они ее правильно решили, то отвечать за повреждения не будут. Фото: РИА Новости

Как сообщает Министерство юстиции РФ, это только одна из пяти отклоненных жалоб против Российской Федерации.

В данном деле заявительница считала, что пожарные не проявили должной расторопности и профессионализма, в результате сгорело все, что могло сгореть. Вначале женщина обратилась в российские суды, а когда везде получила отказ, дошла до Страсбурга.

В ходе разбирательства выяснилось, что определенные основания быть недовольной пожарными у женщины были. Восточный районный суд Бийска, рассматривавший дело в первой инстанции, указал, что "руководителем тушения пожара была некачественно проведена разведка пожара, в связи с чем резервная автоцистерна не была установлена на ближайший пожарный гидрант и не была обеспечена бесперебойная подача воды с требуемой интенсивностью".

На решающих направлениях не хватало шлангов: "подача огнетушащих веществ на решающем направлении осуществлялась с перебоями и в недостаточном количестве (1-2 ствола "Б" вместо необходимых трех с учетом площади строения), что привело к распространению пожара на всю площадь строения".

Ответственный собственник должен сам принять разумные меры по защите жилья: оформить страховку, поставить сигнализацию

Однако Алтайский краевой суд решил, что весь вред имуществу заявительницы был причинен в результате пожара, возникшего не по вине пожарных, а потому пожарные не являются причинителями вреда и не совершали действий, направленных на причинение ущерба имуществу заявительницы. По мнению суда, непрофессиональность действий пожарных в принципе не влияет на решение вопроса об их ответственности.

На самом деле, конечно, вопрос принципиальный. У пожарных нет права на ошибку. Но если ошибка все-таки произошла, должны ли они отвечать рублем перед жертвами пожара? К тому же всегда легко судить задним числом, мол, пожарные должны были сделать так-то и так-то, туда направить струю воды, а здесь полить еще чем-то. И совсем другое дело - принимать решения и действовать непосредственно в горячей обстановке.

В итоге разбираться во всех обстоятельствах пожара в Бийске пришлось судьям в Страсбурге.

"ЕСПЧ принял во внимание доводы Минюста России о необоснованности предъявленных заявительницей претензий к государству и подтвердил, что российскими судами была дана надлежащая и всесторонняя оценка как действиям сотрудников пожарной охраны МЧС России, предпринявших все необходимые меры по тушению пожара в принадлежащем заявительнице помещении, так и непосредственно бездействию самой пострадавшей, которая не застраховала свое имущество и не установила пожарную сигнализацию", - сообщили в Министерстве юстиции РФ.

Иными словами, ответственный собственник должен и сам предпринять разумные меры по защите жилья. Например, застраховать дом от пожара. Подчеркнем: так считают в Европе.

В другом деле ЕСПЧ посчитал обоснованным решение российских судов об отказе заявителям в индексации ранее присужденных по гражданскому делу денежных сумм. В частности, Страсбургский суд указал, что положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод не возлагают на государства обязательств по возмещению инфляционных потерь.

МЧС

Статистика учета жалоб в МЧС показывает, что на действия пожарных жалуются нечасто. Чаще благодарят. Но люди, как известно, разные и ситуации тоже случаются разные.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в спасательном ведомстве, в основном люди бывают недовольны, когда полностью не удалось отстоять от огня квартиру или дом. Погорельцы начинают искать причины, и тогда им порой кажется, что пожарные либо поздно приехали, либо у них быстро кончилась вода.

При этом люди не учитывают, что запас емкости в пожарной машине не беспределен. Воды в ней должно хватить на то время, пока пожарные рукава тянут к озеру или реке, либо же подключают к стационарному пожарному гидранту. Но гидранты не всегда оказываются поблизости, либо не всегда бывают исправны. Даже если они есть в наличии, то порой случалось так, что подобраться к ним и подключить рукав было невозможно из-за того, что место заставлено машинами. Такие ситуации нередки в крупных городах, в узких дворах. Также и естественные водоемы, бывает, пересыхают. Что касается времени прибытия, то даже в мегаполисах и особенно в Москве пожарные, даже несмотря на пробки, укладываются в норматив. Однако людям в условиях стресса нередко кажется, что прошло не пять минут, а целая вечность.

Иногда жалуются жители нижних этажей на то, что во время тушения квартиры сверху пожарные залили их жилье. Людей понять можно, ведь их жилище, нередко с дорогим евроремонтом, превратилось в бассейн. Споры после тушения перемещаются в суды. Но часто деньги не с кого требовать, поскольку ответчик сгорел. Бывает, что даже если виновник выжил, то взять с него, кроме пустых бутылок, нечего.

Если же виновник ведет не асоциальный образ жизни, а наоборот, он состоятельный и юридически подкованный гражданин, то ему порой удается доказать, что ущерб соседям снизу нанесен не самим пожаром, то есть не огнем, а действиями пожарных, которые все залили водой. Хотя в данном случае, по мнению огнеборцев, надо рассматривать и учитывать именно причинно-следственную связь. Если бы не пожар, то им не пришлось бы приезжать и проливать стояки, так как это необходимо по нормативам для того, чтобы тлеющие остатки в межэтажных перекрытиях вновь не разгорелись.

Еще порой обвиняют пожарных в мародерстве. Но, например, в Москве на памяти нашего собеседника из МЧС оказался всего один подобный случай, и то после расследования оказалось, что ценности из сгоревшей квартиры украли дворники.

Подготовил Тимофей Борисов