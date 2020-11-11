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11.11.2020 19:01
Рубрика: Происшествия

Игры с огнем

Европейский суд: пожарные не должны возмещать ущерб за сгоревшие квартиры
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 255(8309)
Европейский суд по правам человека отклонил иск жительницы города Бийск Алтайского края, посчитавшей, что пожарные должны заплатить ей за сгоревшее жилье.
Задача пожарных - борьба с огнем. Если они ее правильно решили, то отвечать за повреждения не будут. Фото: РИА Новости Задача пожарных - борьба с огнем. Если они ее правильно решили, то отвечать за повреждения не будут. Фото: РИА Новости
Задача пожарных - борьба с огнем. Если они ее правильно решили, то отвечать за повреждения не будут. Фото: РИА Новости

Как сообщает Министерство юстиции РФ, это только одна из пяти отклоненных жалоб против Российской Федерации.

Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
МЧС пересмотрит документы по пожарной безопасности

В данном деле заявительница считала, что пожарные не проявили должной расторопности и профессионализма, в результате сгорело все, что могло сгореть. Вначале женщина обратилась в российские суды, а когда везде получила отказ, дошла до Страсбурга.

В ходе разбирательства выяснилось, что определенные основания быть недовольной пожарными у женщины были. Восточный районный суд Бийска, рассматривавший дело в первой инстанции, указал, что "руководителем тушения пожара была некачественно проведена разведка пожара, в связи с чем резервная автоцистерна не была установлена на ближайший пожарный гидрант и не была обеспечена бесперебойная подача воды с требуемой интенсивностью".

На решающих направлениях не хватало шлангов: "подача огнетушащих веществ на решающем направлении осуществлялась с перебоями и в недостаточном количестве (1-2 ствола "Б" вместо необходимых трех с учетом площади строения), что привело к распространению пожара на всю площадь строения".

Ответственный собственник должен сам принять разумные меры по защите жилья: оформить страховку, поставить сигнализацию

Однако Алтайский краевой суд решил, что весь вред имуществу заявительницы был причинен в результате пожара, возникшего не по вине пожарных, а потому пожарные не являются причинителями вреда и не совершали действий, направленных на причинение ущерба имуществу заявительницы. По мнению суда, непрофессиональность действий пожарных в принципе не влияет на решение вопроса об их ответственности.

На самом деле, конечно, вопрос принципиальный. У пожарных нет права на ошибку. Но если ошибка все-таки произошла, должны ли они отвечать рублем перед жертвами пожара? К тому же всегда легко судить задним числом, мол, пожарные должны были сделать так-то и так-то, туда направить струю воды, а здесь полить еще чем-то. И совсем другое дело - принимать решения и действовать непосредственно в горячей обстановке.

В итоге разбираться во всех обстоятельствах пожара в Бийске пришлось судьям в Страсбурге.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Пожарные сигнализации в школах подключат к системе "Безопасный город"

"ЕСПЧ принял во внимание доводы Минюста России о необоснованности предъявленных заявительницей претензий к государству и подтвердил, что российскими судами была дана надлежащая и всесторонняя оценка как действиям сотрудников пожарной охраны МЧС России, предпринявших все необходимые меры по тушению пожара в принадлежащем заявительнице помещении, так и непосредственно бездействию самой пострадавшей, которая не застраховала свое имущество и не установила пожарную сигнализацию", - сообщили в Министерстве юстиции РФ.

Иными словами, ответственный собственник должен и сам предпринять разумные меры по защите жилья. Например, застраховать дом от пожара. Подчеркнем: так считают в Европе.

В другом деле ЕСПЧ посчитал обоснованным решение российских судов об отказе заявителям в индексации ранее присужденных по гражданскому делу денежных сумм. В частности, Страсбургский суд указал, что положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод не возлагают на государства обязательств по возмещению инфляционных потерь.

МЧС

Статистика учета жалоб в МЧС показывает, что на действия пожарных жалуются нечасто. Чаще благодарят. Но люди, как известно, разные и ситуации тоже случаются разные.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в спасательном ведомстве, в основном люди бывают недовольны, когда полностью не удалось отстоять от огня квартиру или дом. Погорельцы начинают искать причины, и тогда им порой кажется, что пожарные либо поздно приехали, либо у них быстро кончилась вода.

При этом люди не учитывают, что запас емкости в пожарной машине не беспределен. Воды в ней должно хватить на то время, пока пожарные рукава тянут к озеру или реке, либо же подключают к стационарному пожарному гидранту. Но гидранты не всегда оказываются поблизости, либо не всегда бывают исправны. Даже если они есть в наличии, то порой случалось так, что подобраться к ним и подключить рукав было невозможно из-за того, что место заставлено машинами. Такие ситуации нередки в крупных городах, в узких дворах. Также и естественные водоемы, бывает, пересыхают. Что касается времени прибытия, то даже в мегаполисах и особенно в Москве пожарные, даже несмотря на пробки, укладываются в норматив. Однако людям в условиях стресса нередко кажется, что прошло не пять минут, а целая вечность.

Фото: Пресс-служба ВНИИ ГОЧС МЧС России
МЧС России делает упор на умную технику

Иногда жалуются жители нижних этажей на то, что во время тушения квартиры сверху пожарные залили их жилье. Людей понять можно, ведь их жилище, нередко с дорогим евроремонтом, превратилось в бассейн. Споры после тушения перемещаются в суды. Но часто деньги не с кого требовать, поскольку ответчик сгорел. Бывает, что даже если виновник выжил, то взять с него, кроме пустых бутылок, нечего.

Если же виновник ведет не асоциальный образ жизни, а наоборот, он состоятельный и юридически подкованный гражданин, то ему порой удается доказать, что ущерб соседям снизу нанесен не самим пожаром, то есть не огнем, а действиями пожарных, которые все залили водой. Хотя в данном случае, по мнению огнеборцев, надо рассматривать и учитывать именно причинно-следственную связь. Если бы не пожар, то им не пришлось бы приезжать и проливать стояки, так как это необходимо по нормативам для того, чтобы тлеющие остатки в межэтажных перекрытиях вновь не разгорелись.

Еще порой обвиняют пожарных в мародерстве. Но, например, в Москве на памяти нашего собеседника из МЧС оказался всего один подобный случай, и то после расследования оказалось, что ценности из сгоревшей квартиры украли дворники.

Подготовил Тимофей Борисов

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Суд Международные организации ЕСПЧ

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