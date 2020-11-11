Федеральные музеи в Москве закрывают выставки и отменяют экскурсии

Все федеральные музеи и музеи-заповедники, расположенные в Москве и Московской области, обязаны до 15 января приостановить проведение выставок и отменить все групповые экскурсии. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.

"С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно приостановить проведение временных экспозиций и выставок, проведение групповых экскурсий, а также досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий", - цитирует текст приказа пресс-служба ведомства.

Также музеям еще раз настоятельно напомнили, что на постоянных экспозициях они должны обеспечить соблюдение социальной дистанции между посетителями не менее 1,5 - 2 метров. Кроме того, особое внимание стоит уделить организации маршрутизации, чтобы исключить встречные потоки людей.

Во вторник было объявлено, что в столице с 13 ноября по 15 января будет действовать ограничение в 25% заполняемости театральных, концертных и кинозалов, временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.