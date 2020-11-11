Фигуристы Мишина и Галлямов победили в парном катании на этапе КР в Казани

Призеры Финала Гран-при 2019 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли соревнования в парном фигурном катании на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Фигуристы, которые с этого сезона работают с Артуром Минчуком и Тамарой Москвиной, безошибочно исполнили обе программы и по сумме двух прокатов набрали 233,09 балла (79,66 в короткой программе и 153,43 в произвольной).

Второе место заняли серебряные медалисты Олимпиады в Пхенчхане Евгения Тарасова и Владимир Морозов - 227,13 балла (78,72 + 148,41). Сейчас они тренируются под руководством двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Максима Транькова и одиночника Сергея Воронова.

Замкнула тройку сильнейших еще одна пара Минчука и Москвиной. Действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с падением откатали произвольную программу, что отбросило их на третье место - 220,3 балла (79,61+140,69).