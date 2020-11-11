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11.11.2020 17:34
Рубрика: В мире

Форт времен легендарного библейского царя Давида найден в Израиле

Текст: Денис Передельский

Израильские археологи при проведении изысканий на Голанских высотах обнаружили укрепленное военное сооружение времен царя Давида. По мнению исследователей, вполне вероятно, что эта крепость была построена в железном веке гешуритами.

Фото: iStock
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Сообщение об открытии появилось на сайте министерства иностранных дел Израиля. По мнению археологов, найденный форт был построен гешуритами - народом, который правил на южных и центральных Голанах во времена царя Давида.

Открытие было совершено миссией управления древностей Израиля. Установлено, что форт был построен примерно в X-XI веках до нашей эры королевством Гешур, союзником царя Давида, для контроля над регионом. Интересно, что найти остатки этого сооружения помогли раскопки, проведенные в преддверии строительства жилого квартала.

По словам руководителей раскопок Барака Тзина и Энно Брон, найденное укрепление находилось в стратегически важном месте - на вершине небольшого холма, над каньоном Эль-Аль. Отсюда открывается отличный обзор, кроме того, здесь действовала переправа через реку.

Крепостные стены шириной 1,5 метра были возведены из крупных базальтовых валунов, которые окружали холм. При раскопках археологи были удивлены редкой и интересной находкой: большим куском базальта, на котором схематично были выгравированы две рогатые фигуры с раскинутыми в стороны руками. Рядом с ними расположен еще один объект, который пока не идентифицирован.

Примечательно, что в 2019 году подобная фигура, вырезанная на культовой каменной стеле, была найдена в Вифсаиде к северу от Галилейского моря. Стела, изображающая рогатую фигуру с распростертыми руками, была воздвигнута рядом с площадкой бама, которая примыкала к городским воротам и была приподнята над землей.

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Ученые тогда решили, что фигура на стеле символизирует культ Лунного Бога. Новая находка породила массу вопросов. Наиболее достоверной ученым пока представляется версия, согласно которой в древности некий человек увидел впечатляющую царскую стелу Вифсаиды и решил создать ее местную копию.

Правда, пока непонятно, почему на камне были изображены две рогатые фигуры, а не одна, как на стеле. Кстати, довольно серьезно укрепленный город Вифсаида считается столицей арамейского королевства Гешур, правившего центральными и южными Голанами 3000 лет назад.

Согласно Библии, это королевство поддерживало дипломатические и семейные отношения с династией Давида. Так, одной из жен Давида была Мааха, дочь Талми, царя Гешура. Города королевства Гешур располагались в основном на берегу Галилейского моря, в том числе такие известные поселения как Тель-Эн-Гев, Тель-Хадар и Тель-Сораг.

Однако на Голанах их поселения почти не встречались. Поэтому найденный уникальный укрепленный комплекс поможет пролить новый свет на историю заселения Голан в железном веке.

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