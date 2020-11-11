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11.11.2020 19:20
Рубрика: Культура

Форум-фест Jazz Across Borders объединит звезд из России, Европы и США

Текст: Александр Алексеев
Знаменитый международный джазовый фестиваль теперь переехал из Риги в Санкт-Петербург и состоится уже в шестой раз. Его название хорошо известно не только в России и Прибалтике, но и в Европе и США. Ведь смысл этого музыкально-социального праздника как раз в том, чтобы джаз пересекал границы и объединял людей из разных стран мира: хорошей музыкой, новой дружбой музыкантов и зрителей, позитивным настроением. Поэтому в этом году "Джаз через границы" (когда многие государства отгородились друг от друга) актуален, как никогда. Торжественное - открытие уже завтра, и хотя Jazz Across Borders впервые пройдет в формате онлайн с 13 и по 14 ноября, программа его очень обширна, событий много, да и звезд хватает.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Создатель, вдохновитель и продюсер этого форум-феста Игорь Бутман уже на боевом посту, окончательно утрясает программу, гордится тем, что на Jazz Across Borders состоится и конкурс студенческих джазовых коллективов, а среди его специальных гостей окажутся пятикратная обладательница премии Grammy джазовая певица Дайан Ривз и трехкратный победитель этой же премии Роберт Гаспер, пианист и продюсер. Народный артист России и руководитель "Московского джазового оркестра" Игорь Бутман рассказал о самых интересных событиях предстоящего фестиваля.

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Теперь Jazz Across Borders проходит в рамках Санкт-Петербургского культурного форума. В этом году он не состоится. Почему вы решили не отменить фестиваль, а провести его в новом формате онлайн, ранее вами не использовавшемся?

Игорь Бутман: Да, в этом году по всем понятным причинам было принято решение об отмене IX форума. Но мы не могли отменить нашу конференцию и перенесли ее в онлайн, потому что за год накопилось много тем, которые требуют огласки и совместного обсуждения. Например, важно рассказать музыкантам о механизме поддержки грантами и возможных источниках финансирования в условиях "неопределенности" (затянувшейся во всем мире пандемии - Прим. А. А.). А еще - обсудить перспективы и специфику онлайн-образования, продвижение джазовых проектов и цифровой сфере, работу с аудиторией, да и много другое.

На некоторые онлайн-фестивали, вебинары и конференции их организаторы все чаще продают билеты. Понимают, что зрелищ сейчас немного и зрители скучают. Как решали для себя этот вопрос вы?

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Игорь Бутман: А мы решили сделать участие в нашем форум-фесте бесплатным. Нужно только вначале зарегистрироваться, а потом можно спокойно смотреть Jazz Across Borders на сайте jazzrussia.com. Кстати, в этот раз у нас снова запланированы мастер-классы. Их как раз и дадут Дайан Ривз и Роберт Гаспер.

Между тем

Среди спикеров деловой части программы окажутся композитор и продюсер американец Стивен Веббер (он же - декан знаменитого Колледжа музыки в Беркли, который закончили многие звезды джаза, в частности и сам Игорь Бутман), программный директор французского фестиваля Nice Jazz Fest Себастьян Видаль, директор фестиваля Amersfoort Jazz голландец Александр Битс, арт-директор Red Sea Jazz Fest Дуби Ленц (Израиль) и многие другие.

Да, в разных странах становится все больше именно джазовых фестивалей. И их руководителям, наверняка, будет интересно послушать и узнать, как успешно и разнопланово развивается сегодня джаз в России.

Культура Музыка Джаз Музыка с Александром Алексеевым

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