Глава Минздрава рекомендовал провести новогодние праздники дома

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян из-за пандемии провести новогодние праздники дома в кругу семьи. Об этом он заявил журналистам на брифинге 11 ноября.

Министр подчеркнул, что меры по разобщению людей способствуют разрыву цепочек передачи COVID-19, и они наиболее эффективные сегодня. Поэтому в условиях сложной эпидемиологической ситуации нужно спланировать предстоящие новогодние праздники так, чтобы минимизировать контакты.

"Поскольку Новый год - семейный праздник, то лучше посвятить это время семье, тем самым обезопасить себя и окружающих от заражения коронавирусом", - сказал Мурашко.

Он также напомнил, что для возвращения к нормальной жизни необходимо создание популяционного иммунитета. Поэтому сегодня важно поставить на поток производство вакцины. "Препарат у нас есть, наработки идут, масштабы вакцинации населения будут расти". - подытожил он.