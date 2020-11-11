Голикова назвала долю бессимптомных случаев коронавируса в России

Доля бессимптомных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России составляет 31 процент, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Вице-премьер отметила, что с начала пандемии COVID-19 в нашей стране было выявлено 1 836 960 случаев коронавируса, из них 31 процент - контактные бессимптомные случаи. Это, по ее словам, 1237,5 случая на 100 тысяч населения.

Голикова также сообщила, что на данный момент в России развернуто свыше 253,4 тысячи коек для больных коронавирусной инфекцией, 138 тысяч коек оснащены подачей кислорода, а более 30 тысяч - аппаратами ИВЛ.