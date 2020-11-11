Голикова: Загруженность коечного фона наиболее критична в 17 регионах

Наиболее критичная ситуация с загруженностью коечного фонда наблюдается в 17 регионах РФ. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на встрече с представителями Комитета Госдумы по охране здоровья, следует из стенограммы мероприятия.

"На сегодняшний день в стране развернуто более 253,4 тысяч ковидных коек, из них более 138 тысяч коек оснащены подачей кислорода и более 30 тысяч коек оснащены ИВЛ. На утро вчерашнего дня (10 ноября - прим. "РГ") было занято 83,4% коечного фонда, это в среднем по России. Загруженность выше среднероссийского отмечалась в 41 регионе. Наиболее критичная ситуация складывалась в 17 регионах, где занятость коек составляла более 90% процентов, а в четырех регионах более 95% процентов коечного фонда. Это Республика Хакасия, Чувашская Республика, Ивановская область, Еврейская автономная область", - сказала на встрече Татьяна Голикова.

Она отметила, что Министерство здравоохранения очень пристально и внимательно следит за ситуацией в регионах, наблюдается повышение показателя смертности, перегруз коечного фонда и отдельные недоработки. "Министерством на регулярной основе формируются и направляются бригады федеральных специалистов для корректировки и тактики ведения заболевших, а также исправления допускаемых ошибок", - уточнила вице-премьер.

Татьяна Голикова сообщила депутатам, что на данный момент отечественными фармпроизводителями выпускаются 22 препарата, которые рекомендованы Минздравом для профилактики и лечения коронавируса и 9 противомикробных препаратов. "На данный момент объем производства лекарственных препаратов для профилактики и лечения COVID-19 увеличился на 115% по сравнению с апрелем этого года, моментом начала пандемии, а прирост объемов недавно зарегистрированных препаратов "Фавипиравира" и "Олокизумаба", по сравнению с первыми месяцами выпуска, составил 501% и 544% процента соответственно", - уточнила она.

По словам Татьяны Голиковой, дано поручение обеспечить неснижаемый запас в медицинских организациях и аптечной сети лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, организовать обучение медицинского персонала дополнительно привлекаемого в целях ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях.