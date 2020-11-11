Головченко: Беларусь готова проводить ЧМ-2021 по хоккею

"Безопасность болельщиков и спортсменов будет обеспечена. Поэтому призывы к его бойкоту, которые иногда раздаются, несостоятельны", - заявил он, напомнив, что "Международная федерация хоккея уже неоднократно заявляла о том, что отмена чемпионата по политическим причинам не имеет место".

Однако, полагает премьер, необходимо предусмотреть и алгоритм действий в случае изменения программы чемпионата, в том числе проведения его исключительно на территории одной страны. По его словам, Министерство спорта и туризма Беларуси "заявляет о готовности к такому формату. Очевидно, что для этого потребуются и дополнительное финансирование, и мобилизация дополнительных ресурсов", - пояснил позицию республики глава правительства, добавив при этом, что важным аспектом, который надо учесть при подготовке мирового первенства, является эпидемиологическая ситуация с пандемией коронавируса.

Премьер не исключает, что она "тоже может внести коррективы в формат проведения чемпионата", поэтому, по его словам, надо "иметь в запасе вариант проведения мероприятия с меньшим количеством зрителей". Кстати, в ближайшее время, уточнил он, ожидается доклад о работе группы экспертов, которая была создана Международной федерацией хоккея для оценки ситуации.

Отметив, что до начала ЧМ остается немного времени, Головченко еще раз подтвердил, что "со стороны Беларуси подготовка проходит в соответствии с планом", хотя определенные силы и "пытаются использовать его проведение в Беларуси как инструмент шантажа и давления", - считает премьер-министр.

Кстати, продажу билетов на ЧМ-2021 планируют начать до конца этого года, сообщил сегодня председатель Федерации хоккея РБ Дмитрий Басков. "Для белорусских болельщиков будут созданы особые условия, чтобы каждый имел возможность купить билеты по специальным ценам", - уточнил он. Другие детали билетной программы он не конкретизировал, резюмирует агентство.