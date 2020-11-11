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11.11.2020 15:21
Рубрика: Экономика

Госдума одобрила новую методику расчета МРОТ

Текст: Татьяна Замахина
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) с 1 января 2021 года будут рассчитывать по новой методике. Законопроект об этом прошел первое чтение в нижней палате парламента. Принятие документа приведет к росту доходов граждан с небольшими зарплатами, а также пенсий, заявили в Минтруда и в Госдуме.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Благодаря новой методике, в следующем году МРОТ вырастет на 5,5% до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей). Индексация будет ежегодной. И в перспективе "минималка" увеличится значительнее, чем в следующем году. Минтруд России прогнозирует рост МРОТ до 14 тыс. 176 рублей к 2023 году, сообщил депутатам замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Какие конкретно изменения в методике к этому приведут? Раньше при расчете прожиточного минимума и МРОТ власти исходили из потребительской корзины с ее конкретным набором товаров и услуг. То есть считали, сколько, например, яиц и макарон съедает среднестатистический гражданин в год, сколько пар носков он износил. "Анализ данного подхода при его внешней простоте выявил серьезные недостатки, - сказал Андрей Пудов. - Эта модель жестко ограничивает увеличение МРОТ и препятствует росту уровня жизни малообеспеченных граждан".

Теперь от корзины отвяжутся. Для расчета МРОТ возьмут более справедливый показатель медианной заработной платы. Это величина, относительно которой у половины населения зарплаты выше, а у другой половины - ниже. МРОТ при новом подходе будет составлять 42% от указанной медианы. Как уточнили в Госдуме, по старой методике в следующем году "минималка" была бы на 400 рублей меньше, чем по новой.

Изменение методики расчета МРОТ затронет 3,9 млн человек, которые получают такие зарплаты, а также пенсионеров, сообщил Пудов. "При росте медианной заработной платы в том числе будет расти верхнее значение выплат, с которых осуществляются платежи в Пенсионный фонд России, - заявил он. - Больше платежи - больше пенсии".

Для расчета ПМ будет использоваться схожий показатель - медианный среднедушевой доход. ПМ на душу населения установят как 44,2% от данного показателя. Как объяснили в Минтруде, в результате смены подхода ПМ будет зависеть от уровня доходов большинства граждан и станет повышаться по мере их роста. В целом по РФ ПМ в следующем году составит 11 653 рублей (рост на 3,7%). Но это только начало. Так как во многих регионах минимум сейчас занижен, на 2021-2025 годы предлагается установить переходный период, в течение которого регионы должны привести этот показатель в соответствие с новыми правилами.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Самое главное - будут установлены коэффициенты для всех регионов, - объяснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. - В дальнейшем это не позволит на законодательном уровне занижать ПМ в регионах, чем часто грешат их власти. Из-за этого граждане не получали то, что должны получать по закону".

Напомним, что ПМ используется для назначения мер социальной поддержки, а также для расчета региональной и федеральной доплат к пенсиям.

"В настоящий момент уровень прожиточного минимума занижен в 61 регионе. Его повышение приведет к тому, что большее количество людей будут получать доплаты к пенсии, претендовать на социальную помощь и получать пособия", - указал первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

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