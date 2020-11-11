Госдума одобрила проект о повышении возраста молодежи до 35 лет

К молодежи будут относиться россияне от 14 до 35 лет (сейчас - до 30 лет). Это предполагает законопроект, который прошел в Госдуме первое чтение. Благодаря изменениям больше граждан России смогут воспользоваться мерами поддержки от государства.

Если такой закон вступит в силу, то численность молодежи в РФ увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн. Ко второму чтению может быть изменена формулировка: молодежью будут считать "не до 35 лет", а "до 35 лет включительно".

Документ также закрепляет единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодежной политики, в том числе самое понятие "молодежь". Устанавливаются и основные направления политики в этой сфере. Среди них формирование патриотизма, поддержка молодых семей, молодежи в трудной жизненной ситуации, помощь в решении жилищных проблем. Отдельное внимание будет уделено поддержке молодежного предпринимательства, социально важным инициативам молодых, а также содействию в трудоустройстве.

Один из авторов, вице-спикер Совфеда Галина Карелова, подчеркнула, что этот долгожданный законопроект развивает положения обновленной Конституцию, в которой было закреплено понятие "молодежная политика". "Принятие закона будет способствовать созданию новых возможностей, условий и перспектив для участия молодых людей во всех сферах жизни общества", - отметила Карелова.

Ее соавтор, глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, рассказал, что из-за отсутствия такого закона доступ к социальным программам молодых семей был неоднородным. Так, например, при реализации программы "Молодая семья" в Ленинградской области возраст потенциальных участников программы был ограничен 30 годами, в Удмуртии - 36, а губернаторская программа "Молодая семья" в Новосибирской области вообще не содержит указаний на ограничение по возрасту.

Региональные программы, по которым при рождении ребенка выплачивается единовременное пособие из местного бюджета, в большинстве случаев ограничивают возраст молодых родителей 30 годами, сообщил депутат.

Аналогичные коллизии, по его словам, возникали и при поддержке талантливой молодежи. В ряде случаев возраст соискателей при назначении именных стипендий молодым ученым ограничен 30 годами, а гранты ряда научных фондов определяют предельный возраст соискателей в 33 года.

"Это нововведение отражает демографические изменения, которые мы наблюдаем в последние десятилетия. Возросли продолжительность жизни и пенсионный возраст, - напомнил глава комитета. - Молодые люди стали позже вступать в брак и рожать первого ребенка. Они больше времени уделяют учебе и профессиональному развитию. Это мировой тренд, который мы в полной мере наблюдаем и в России. Поэтому закрепленное в законе определение молодежи как возрастной группы от 14 до 35 лет - это отражение социальной реальности".

Пайкин также подчеркнул, что новый закон позволит закрепить права молодежи независимо от региона проживания. "Это чрезвычайно важно, учитывая современные тренды на удаленную работу и возрастающую мобильность населения, - считает парламентарий. - Кроме того, закон дает основание для унификации форм и видов поддержки во всех регионах страны. У бюджетов всех уровней появится законодательная возможность финансировать мероприятия по поддержке, например, молодой̆ семьи или молодежного предпринимательства".