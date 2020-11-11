Госдума одобрила проект о повышении возраста молодежи до 35 лет

Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

В Ленобласти завели дело факту убийства женщины в ТЦ 16:42
В Турции обнаружены тайные гробницы римских правителей 16:41
Глава владимирского медцентра арестован за хищение 80 миллионов рублей 16:39
Египтологи раскрыли тайну редких портретных мумий 16:38
Виновником смертельной аварии на севере столицы стал водитель такси 16:28
Президенты России и Абхазии встретятся в Сочи 16:06
Эксперты не исключают, что РФ будет закупать импортную вакцину от COVID-19 16:04
Всероссийская олимпиада для школьников пройдет в Москве онлайн 16:01
Курц потребовал ужесточить контроль на внешних границах ЕС 16:00
Голикова назвала долю бессимптомных случаев коронавируса в России 15:55
Эпидемиолог: С начала пандемии мутировал лишь 1% генома коронавируса 15:42
На севере столицы в аварии с участием автобуса и такси погиб человек 15:34
Умер тренер по биатлону Геннадий Челюканов 15:33
В Карелии летчики ЗВО провели воздушный бой 15:32
Голикова: Загруженность коечного фона наиболее критична в 17 регионах 15:06
38-летний актер Берт Беласко найден мертвым в отеле 15:02
В России запустили массовое производство вакцины "Спутник V" 15:00
Собянин: Следующие решения по COVID-19 могут быть приняты через 2-3 недели 14:52
ЕС ввел пошлины на американские товары на 4 миллиарда долларов 14:49
Путин сравнил системы управления ядерными силами и автомат Калашникова 14:44
Катки в Москве будут работать с ограничениями 14:37
Экономика Москвы вернется в норму к концу 2021 года 14:29
Россия закрывает торговые представительства в Литве и на Украине 14:19
Памятник Элине Быстрицкой открыли на Новодевичьем кладбище 14:14
На поверхностях в метро и автобусах Москвы коронавируса не нашли 14:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 16:10
Рубрика: Власть

Госдума одобрила проект о повышении возраста молодежи до 35 лет

Текст: Татьяна Замахина
К молодежи будут относиться россияне от 14 до 35 лет (сейчас - до 30 лет). Это предполагает законопроект, который прошел в Госдуме первое чтение. Благодаря изменениям больше граждан России смогут воспользоваться мерами поддержки от государства.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Если такой закон вступит в силу, то численность молодежи в РФ увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн. Ко второму чтению может быть изменена формулировка: молодежью будут считать "не до 35 лет", а "до 35 лет включительно".

Фото: Константин Завражин/ РГ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о Госсовете

Документ также закрепляет единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодежной политики, в том числе самое понятие "молодежь". Устанавливаются и основные направления политики в этой сфере. Среди них формирование патриотизма, поддержка молодых семей, молодежи в трудной жизненной ситуации, помощь в решении жилищных проблем. Отдельное внимание будет уделено поддержке молодежного предпринимательства, социально важным инициативам молодых, а также содействию в трудоустройстве.

Один из авторов, вице-спикер Совфеда Галина Карелова, подчеркнула, что этот долгожданный законопроект развивает положения обновленной Конституцию, в которой было закреплено понятие "молодежная политика". "Принятие закона будет способствовать созданию новых возможностей, условий и перспектив для участия молодых людей во всех сферах жизни общества", - отметила Карелова.

Ее соавтор, глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, рассказал, что из-за отсутствия такого закона доступ к социальным программам молодых семей был неоднородным. Так, например, при реализации программы "Молодая семья" в Ленинградской области возраст потенциальных участников программы был ограничен 30 годами, в Удмуртии - 36, а губернаторская программа "Молодая семья" в Новосибирской области вообще не содержит указаний на ограничение по возрасту.

Региональные программы, по которым при рождении ребенка выплачивается единовременное пособие из местного бюджета, в большинстве случаев ограничивают возраст молодых родителей 30 годами, сообщил депутат.

Аналогичные коллизии, по его словам, возникали и при поддержке талантливой молодежи. В ряде случаев возраст соискателей при назначении именных стипендий молодым ученым ограничен 30 годами, а гранты ряда научных фондов определяют предельный возраст соискателей в 33 года.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдума одобрила новую методику расчета МРОТ

"Это нововведение отражает демографические изменения, которые мы наблюдаем в последние десятилетия. Возросли продолжительность жизни и пенсионный возраст, - напомнил глава комитета. - Молодые люди стали позже вступать в брак и рожать первого ребенка. Они больше времени уделяют учебе и профессиональному развитию. Это мировой тренд, который мы в полной мере наблюдаем и в России. Поэтому закрепленное в законе определение молодежи как возрастной группы от 14 до 35 лет - это отражение социальной реальности".

Пайкин также подчеркнул, что новый закон позволит закрепить права молодежи независимо от региона проживания. "Это чрезвычайно важно, учитывая современные тренды на удаленную работу и возрастающую мобильность населения, - считает парламентарий. - Кроме того, закон дает основание для унификации форм и видов поддержки во всех регионах страны. У бюджетов всех уровней появится законодательная возможность финансировать мероприятия по поддержке, например, молодой̆ семьи или молодежного предпринимательства".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с вице-премьером Викторией Абрамченко. Главное
Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
Интервью с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Главное
Вакцина "Спутник V" показала 92 процента эффективности
Принят закон о повышении НДФЛ на доходы более 5 млн рублей в год
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части