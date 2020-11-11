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15.11.2020 09:00
Рубрика: Общество

Отличить старость от болезни

К 2024 году гериатрические центры откроются во всех регионах страны
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 254(8308)
До конца 2020 года гериатрические службы должны заработать в 68 регионах страны, а к 2024 году в России появится 85 гериатрических центров и будут работать около 2 тысяч врачей-гериатров, следует из федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".
Развитие многих гериатрических проблем можно предотвратить при выявлении их на ранних стадиях. Фото: Photoxpress Развитие многих гериатрических проблем можно предотвратить при выявлении их на ранних стадиях. Фото: Photoxpress
Развитие многих гериатрических проблем можно предотвратить при выявлении их на ранних стадиях. Фото: Photoxpress

Сегодня таких специалистов в два раза меньше, рассказала "РГ" главный внештатный гериатр минздрава Ольга Ткачева, подчеркнув, что гериатров нужно готовить. По ее словам, эта профессия - сложная, она требует обширных знаний в области медицины пожилого возраста. Ткачева также сообщила, что в этом году медицинские вузы выпустили около 400 специалистов гериатрической службы, при этом гериатрию все чаще выбирают второй профессией молодые врачи-терапевты. Она напомнила, что развитие гериатрическая служба получила в 2018 году с пилотного проекта минздрава "Территория заботы", в который вошли первые семь регионов: Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Калужская, Самарская области, республика Башкортостан и Пермский край. Сегодня в стране около 1000 гериатров, более 6000 гериатрических коек и 600 гериатрических кабинетов.

Как на Алтае помогают сохранить работу специалистам старшего поколения

Как рассказала "РГ" замдиректора Российского геронтологического центра им. Пирогова Надежда Рунихина, основная нозология гериатра - старческая астения, клинически синдром которой проявляется в нарушении походки, мышечной слабости, сопровождается снижением веса. По ее словам, сегодня в гериатрической помощи нуждаются 10-11% пациентов поликлиник, больше половины постояльцев домов престарелых и более половины пожилых людей с синдромом сердечной недостаточности. "Понимать, что такое старение, как отличить старость от болезни, как повлиять на старение и как лечить болезнь у пациентов старше восьмидесяти лет, должны знать врачи любой специальности", - говорит она.

В гериатрической помощи нуждаются 10-11% пациентов поликлиник, больше половины постояльцев домов престарелых и пожилых людей с синдромом сердечной недостаточности

Четыре раза в год проектный офис "Старшее поколение" собирает информацию о потребности регионов во врачах-гериатрах, отмечает его руководитель Александр Розанов. По нормативам 1 гериатр требуется на 20 тысяч граждан в возрасте за 60, а одна гериатрическая койка в стационаре должна быть предусмотрена на 2 тысячи людей старше 70 лет. К 2024 году нормативы будут расти: уровень госпитализации на создаваемые гериатрические койки достигнет 56 на 10 тысяч людей старческого возраста. При этом Розанов подчеркнул: пожилое население распределено по стране неравномерно. Если в Калининградской области почти каждый четвертый - пенсионер, то в северных регионах людей пожилого возраста очень мало. "Дело в том, что трудоспособное население приезжает в эти регионы на заработки, затем мигрирует обратно. Но мы также обеспечиваем северные территории и врачом-гериатром, и гериатрической койкой в стационаре", - сказал Розанов.

При своевременном выявлении развитие многих болезней из-за старости можно предотвратить. Поэтому в проекте "Старшее поколение" большое внимание уделяется профилактике. К 2024 году регулярной диспансеризацией должны быть охвачены не менее 70% граждан старшего возраста, а выявление предастении на ранних стадиях должно достигнуть 90%.

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