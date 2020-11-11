Развитие экономики Киргизии по-прежнему замедляется. Тревожный процесс начался в апреле и, несмотря на ожидания некоторых экспертов, все еще продолжается. Согласно последним данным Нацстаткома КР, объем внутреннего валового продукта республики снизился по сравнению с показателями 2019 года на шесть процентов, и, возможно, это не предел.

По оценкам правительства страны, Киргизия столкнулась с значительным сокращением инвестиций, необходимых для развития, и пока не может изыскать другие источники поступлений.

Приток инвестиций в экономику, согласно данным кабинета министров, упал на 56 процентов. Чиновники объясняют это пандемией. Но в последние недели появилась и еще одна причина для снижения инвестиций - остановка деятельности горнодобывающих компаний из-за протестов местного населения. В правительстве уверяют, что восстановление работы на месторождениях является первоочередной задачей властей. Но добиться запуска ряда рудников пока не удалось.

Падение производства затронуло практически все сферы экономики за исключением сельского хозяйства, где наблюдается рост в 2,1 процента, предприятий, занимающихся предоставлением услуг связи и интернета (+0,4 процента), и некоторых промышленных проектов. К примеру, крупнейшему в Киргизии золотому руднику "Кумтор", на долю которого приходится примерно 10 процентов ВВП, даже удалось увеличить выпуск продукции (+6,3 процента), что отчасти помогло смягчить последствия от падения экономики.

Сильнее всего в течение последних месяцев пострадала так называемая сфера услуг, на которую приходится около половины от общего объема ВВП страны. Наибольшие потери, по оценкам Нацстаткома, понесли кафе и рестораны, а также гостиницы и дома отдыха. Объем их экономической деятельности или валовой добавленной стоимости (ВДС) сократился в январе - сентябре практически вдвое. С не менее печальными последствиями событий, происходивших в течение года, столкнулись и в сфере грузоперевозок. Здесь объем ВДС снизился почти на треть. На 16 процентов "просела" торговля и ремонт машин.

По прогнозам Национального банка Киргизии, ВВП республики по итогам года снизится на 3-3,5 процента. Без учета "Кумтора" показатели будут еще более удручающими. Восстанавливаться и экономическая активность, и объем внутреннего валового продукта начнут только в следующем году. В 2021-м, к примеру, Нацбанк ожидает роста реального ВВП на уровне в 5,5-6 процентов.

Национальный регулятор, возможно, озвучивает оптимистичный сценарий. Другие институты склонны к иным оценкам. Так, эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР), к примеру, полагают, что объем экономики Киргизии в 2020 году сократится на 5,9 процента. А вернуться к докризисному уровню республике удастся только в течение следующих двух лет, когда рост ВВП сможет достичь 4,3-4,5 процента. В ЕАБР объясняют свой сценарий снижением как внутреннего, так и внешнего спроса на продукцию, произведенную в КР, сокращением притока денежных переводов от трудовых мигрантов и инвестиций.

Прямая речь



Артем Новиков, первый вице-премьер КР

Только за первые месяцы 2020 года приток иностранных инвестиций в экономику сократился на 56 процентов. Основное сокращение произошло в научно-технической и профессиональной деятельности - это геологоразведочные работы. Проблема в значительной степени связана с невозможностью приезда специалистов из-за пандемии. Восстановление работы на месторождениях - наша первоочередная задача.