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11.11.2020 19:04
Рубрика: Власть

Коридоры безопасности

Как российские миротворцы будут нести службу на Южном Кавказе
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
В среду экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76 продолжили перебрасывать с аэродрома Ульяновск - Восточный в Ереван подразделения российских миротворцев. Одновременно подразделения первого миротворческого батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а именно они составляют костяк наших "голубых касок", после разгрузки на армянском аэродроме Эребуни отправлялись на штатной технике в 300-километровый марш до Нагорного Карабаха. Конечный пункт их маршрута - населенный пункт Горис.
Из Ульяновска на Южный Кавказ военные уже доставили более полусотни броневиков и автомобилей. Фото: Министерство обороны РФ Из Ульяновска на Южный Кавказ военные уже доставили более полусотни броневиков и автомобилей. Фото: Министерство обороны РФ
Из Ульяновска на Южный Кавказ военные уже доставили более полусотни броневиков и автомобилей. Фото: Министерство обороны РФ

По данным российского Генштаба, в среду же наши миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор, где военные выставили временные наблюдательные посты.

Фото: РИА Новости
В Кремле рассказали о функции миротворцев в Карабахе

А с завтрашнего дня для того, чтобы обеспечить безопасность местных жителей, российские миротворцы начнут разворачивать наблюдательные посты на юге Нагорного Карабаха. Еще трое суток назад в этих местах шли ожесточенные бои.

О некоторых деталях миротворческой операции на Южном Кавказе 11 ноября впервые рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. По его словам, всю контролируемую нашими "голубыми касками" территорию условно разделили на две зоны ответственности - "Север" и "Юг". Там военные в общей сложности создадут 16 наблюдательных постов. Их поставят как по линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе, так и вдоль Лачинского коридора - единственной транспортной артерии, соединяющей территорию непризнанной республики с Арменией.

Несущие службу на этих наблюдательных постах солдаты и офицеры, по словам генерала Рудского, займутся сбором информации о нарушениях режима прекращения огня. Такие данные они будут оперативно передавать командованию миротворческих сил.

Еще "постовые" станут следить за безопасностью движения транзитного транспорта и пресекать чьи-либо противоправные действия в отношении мирного населения. Это, как надеются наши военные, будет способствовать скорому переходу Карабаха к мирной жизни и возвращению туда беженцев.

Контролируемую российскими миротворцами территорию Нагорного Карабаха условно разделили на две зоны ответственности - "Север" и "Юг"

Что же касается патрулирования вдоль линии соприкосновения сторон и сопровождения колонн и грузов, то данные функции возьмут на себя подразделения российской военной полиции. Они в числе первых прилетели на Южный Кавказ.

"Для управления операцией создано командование миротворческих сил, в состав которого вошли офицеры, имеющие большой опыт руководства войсками в вооруженных конфликтах", - сообщил генерал Рудской.

Что еще известно о наших военных в Карабахе. Туда командование отправило только кадровый армейский состав - офицеров и контрактников. Все они прошли специальную подготовку, необходимую для выполнения миротворческих задач. Помимо прочего, "голубые каски" прекрасно осведомлены о нормах международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах. Практически все военнослужащие ранее побывали в Сирии и имеют опыт обеспечения различных гуманитарных операций.

Фото: Минобороны РФ
Почти все отправленные в Нагорный Карабах миротворцы имеют "сирийский опыт"

Оснащены миротворцы соответственно обстановке и решаемым задачам. На их вооружении в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун". С амуницией и продовольствием тоже все в порядке. Обеспечивать миротворцев будут и с воздуха. Этим займутся армейская авиация и операторы военных беспилотников.

Чтобы максимально обезопасить наших солдат и офицеров от различных инцидентов и для лучшего взаимодействия с коллегами из Баку и Еревана, российский Генштаб установил прямые каналы связи с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Они же при необходимости помогут оперативно уточнять параметры миротворческой операции. Еще в Генштабе РФ создали группу боевого управления - она станет круглосуточно мониторить обстановку в Нагорном Карабахе.

В зонах ответственности "Север" и "Юг" российские миротворцы в общей сложности выставят 16 наблюдательных постов. Фото: Министерство обороны РФ
Между тем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему для ввода российских миротворцев в зону карабахского конфликта не потребовалось разрешение Совета Федерации. "В этом нет прямой необходимости, потому что 30 сентября 2015 года было постановление Совета Федерации ФС РФ N 355-СФ, где дается согласие президенту России на использование Вооруженных сил за пределами территории России на основе общепризнанных принципов и норм международного права", - сказал Песков.

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