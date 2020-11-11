Как будет скорректирован нацпроект "Экология"
Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ:
- Изменения коснутся федерального проекта "Наилучшие доступные технологии". С 2021 года он перестанет существовать в качестве отдельного федпроекта, а будет интегрирован внутрь проектов "Оздоровление Волги" и "Чистый воздух". Это направление связано с модернизацией главных загрязнителей - котельных, заводов и других производств, которые и в воздух чадят, и почву с водой загрязняют. Планируется синергия отдельных показателей, которые будут отражать использование предприятиями наилучших технологий - по очистке воздуха и по сбросам воды.
Федеральный проект "Чистая вода" станет частью нацпроекта "Жилье и городская среда", он напрямую связан с жилищно-коммунальным хозяйством.
Также мы пересмотрели нацпроект с точки зрения климатической повестки. Евросоюз всерьез обсуждает введение трансграничного углеродного налога. Это коснется практически всех экспортеров, которые работают с Европой. И правительство, и бизнес этим озабочены. Мы не можем игнорировать изменение климата, поэтому в нацпроекте "Экология" появятся два новых направления, которые связаны с наукой и мониторингом окружающей среды.
Приведу пример Камчатки - мне было сложно поверить, что естественные изменения в Мировом океане спровоцировали гибель гидробионтов. В первую очередь мы отрабатывали другие версии, связанные с деятельностью человека, но ученые были непреклонны - это красные приливы, водоросли, которые активно размножаются и мигрируют. Создание комплексной системы мониторинга окружающей среды, проведение научных исследований - важные направления, которые мы закладываем в новом нацпроекте. Еще одно направление, которое точно также было незаслуженно забыто - экологическое воспитание и просвещение. Мы должны воспитывать другое отношение к природе и другую культуру потребления начиная с детского сада. Сейчас мы обсуждаем появление федерального проекта по экологическому просвещению.
Дышите чистым
В рамках корректировки национальных проектов "Чистому воздуху" изменили цели и задачи. Указом президента установлено, что к 2030 году по всей стране должно произойти двукратное снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
На следующий год перенесен запуск системы мониторинга атмосферного воздуха, которая впервые позволит правительству опираться не на расчетные, а на фактические данные состояния атмосферы. "По расчету, все получается неплохо, а дышать нечем", - констатировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Новая система поможет получить честную картину.
В зоне особого внимания
Эта норма включена принятыми поправками в статью 114 Конституции. Согласно им, именно правительство "осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным".
А также "создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры".
Выполнить любую работу можно только если есть план действий. Чтобы все министерства и ведомства знали, каких результатов от них ждут, и могли координировать свою деятельность, существуют национальные проекты, в частности "Экология".
Работу по нему решено построить по шести направлениям: воздух, вода, отходы, лес, биоразнообразие и технологии, которые позволяют сокращать наносимый экологии вред. Многое уже предпринималось и раньше, некоторые направления работы только готовят к запуску.