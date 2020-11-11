Репортеры "СОЮЗа" выясняли, как ведет себя авторынок Беларуси и России

Несмотря на пандемию коронавируса, авторынок России и Беларуси упал не так сильно, как это ожидалось экспертами еще несколько месяцев назад. Об этом свидетельствуют данные продаж автомобилей в Союзном государстве по итогам трех кварталов нынешнего года. Однако снижения позитивной динамики все равно не удалось избежать. Серьезно помочь автомобильной отрасли в Беларуси и России способны специальные программы поддержки спроса.

Приведу только две цифры: с января по сентябрь, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, продажи автомобилей в России снизились на 13%. В Беларуси по итогам первого полугодия этот показатель равнялся 13,7%. Снижение покупательной способности россиян и белорусов, зафиксированное статистикой, тоже сыграло против рынка.

Растем всему вопреки?

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в России в октябре продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта выросли на 7%, своих хозяев нашли 154 тысячи 164 автомобиля. По итогам десяти месяцев российский авторынок продаж составил 1 млн 188 тысяч 771 автомобиль (минус 12,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года).

В России в январе - сентябре 2020 года каждый четвертый автомобиль был продан при господдержке

Причина роста продаж в октябре проста. С наступлением нового года машины обычно дорожают. Поэтому чем ближе к 31 декабря, тем выгоднее купить машину по "старой цене". В этом смысле стоит ожидать роста продаж под занавес 2020 года - в декабре. Автомобиль нельзя считать инвестицией в классическом понимании, так как, выезжая за ворота дилерского центра, он уже теряет в стоимости до 20%. Но вот инвестицией в "качество жизни" - вполне.

В ноябре - декабре возможны неплохие показатели продаж, считает исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов:

- Будет продолжать действовать программа льготного автокредитования, цены не догнали уровень валютного курса, дефицит машин на рынке не устранен. Так что население продолжит покупать автомобили.

В тренде - кроссоверы

Самыми популярными у автолюбителей в России продолжают оставаться кроссоверы и автомобили В-класса (малый - по европейской классификации). По данным Ассоциации европейского бизнеса, за девять месяцев продано 491 тысяча кроссоверов и внедорожников. Это на 7,6% меньше, чем год назад. Доля таких машин на рынке составила 47,9%.

Что касается малого класса, то реализация автомобилей в этом сегменте снизилась на 15,4% - до 381,4 тысячи штук, информирует "Автостат". Доля этого сегмента в общем объеме продаж составляет 37,2%.

Среди кроссоверов самыми популярными стали Hyundai Creta. В тройке лидеров Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Среди машин В-класса лидирует LADA Granta, на втором месте - LADA Vesta, а на третьем - KIA Rio.

Автомобилей LADA все больше в Беларуси. В конце октября в Бобруйске открылся дилерский центр этой марки. Город стал десятым в республике, где можно не только купить автомобили этой марки, но и устроить перед покупкой тест-драйв, получить профессиональное дилерское обслуживание.

Спросу помогут госпрограммы

В России с 1 июня действуют обновленные программы поддержки спроса: на эти цели выделено почти 45,5 млрд рублей. Размер скидки, возможной при покупке машины российского производства, - до 10 процентов. По программе "Первый автомобиль" в полтора раза выросла сумма, которую можно потратить на машину, теперь она равна 1,5 млн рублей. В этом диапазоне россиянам доступны вся линейка "АвтоВАЗа", а также достаточно большая часть из модельного ряда УАЗ, Hyundai, Kia, Renault, Skoda и Volkswagen. Для участия в программе "Семейный автомобиль" теперь можно иметь одного ребенка, а не двух, как раньше. Семейных автомобилей, а к таким эксперты относят машины с кузовом универсал, за девять месяцев продано всего 78 тысяч штук, это на 16 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. Пальма первенства здесь за российским производителем - самыми популярными являются LADA Vesta SW (36 тысяч машин), LADA Largus (25 тысяч) и LADA Granta (10 тысяч).

Появилась программа, участвуя в которой можно получить скидку до 25 процентов стоимости: это если вы сдаете свою старую машину в trade-in.

Кстати, по сообщению пресс-службы Минпромторга России, на поддержку автопрома в 2021 году предполагается направить 17,5 млрд рублей: эта сумма пойдет на программы льготного автокредитования, льготного лизинга и доступной аренды, субсидии на газомоторную технику, опережающие госзакупки автотранспорта, гранты ФРП на локализацию производства автокомпонентов.

Государство пока закладывает минимальную сумму, считает эксперт Игорь Моржаретто: "Чтобы зафиксировать ее в том смысле, что господдержка будет. А потом в течение года корректировать, как это происходило в 2020 году". Эксперт напоминает: "Каждый четвертый автомобиль, это порядка 220 тысяч штук, на российском рынке был продан под той или иной программой господдержки, именно благодаря им падение не такое критическое, как во многих европейских странах".

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Виктор Расторгуев

А как в Беларуси

Два года продажи легковых автомобилей на белорусском рынке достаточно динамично росли, но в нынешнем по понятным причинам наблюдается пусть и не критичный, но спад. Об этом говорят данные за девять месяцев. Всего за этот период дилерами, входящими в Белорусскую автомобильную ассоциацию, реализовано 36 598 машин, что меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Кто же в лидерах? На первой строчке рейтинга уже который год значится российский бренд LADA. Продано за девять месяцев года 8313 машин с шильдиком Волжского автозавода - примерно каждый пятый на рынке. В затылок россиянам дышит белорусско-китайский Geely (7018 единиц). Следом идут Renault (5902 экземпляра), Volkswagen (4041) и Kia (2926 продаж). Интересно, что по сравнению с полугодовой статистикой Geely резко прибавила, переместившись с третьей на вторую позицию рейтинга. А по итогам сентября бренд и вовсе вырвался в лидеры продаж!

Если посмотреть на эти данные с точки зрения конкретных моделей, то картина выглядит таким образом. Самой покупаемой по итогам шести месяцев, как и в прошлом году, стала LADA Vesta - продан 2521 экземпляр. Следом идут Volkswagen Polo Sedan (2246), Geely ATLAS SUV (1944). Такая же последовательность наблюдается и по итогам девяти месяцев. Renault Logan Stepway SUV (1683), Kia Rio Sedam/Liftback (1513 проданных) по результатам первой половины года оказались на четвертой и пятой позициях. На шестой, девятой и десятой строчках рейтинга также закрепились модели Волжского автозавода: соответственно, популярные ГРАНТА, Largus и XRAY Hatchback.

Общий же вывод таков: белорусский автолюбитель однозначно высказался рублем за относительно бюджетные марки малого класса с российскими корнями. Это седаны и так называемые кроссоверы-паркетники. То, что в лидеры первой пятерки вырвался китайский кроссовер достаточно высокого класса ATLAS, лишь подтверждает этот вывод. Машина получилась относительно доступной по цене благодаря тому, что собирается в Беларуси со значительным количеством местных комплектующих и реализуется по уникальной для страны кредитной программе.

И тенденция "ценою подешевле", похоже, только укрепляется. Это косвенно подтверждает статистика продажи в Беларуси премиальных автомобилей. Так, в прошлом году продано 122 Porsche и 17 Maserati, а в первом полугодии нынешнего года, к примеру, итальянский премиум приобрел лишь один покупатель. По той же причине (высокой стоимости) пока единичны продажи в Беларуси новых электрокаров. Возможно, ситуация изменится в будущем году, когда планируется развернуть сборку китайских электромобилей Geely на заводе "БелДжи" в Беларуси.