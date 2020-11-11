Какая помощь нужна российским кинотеатрам

На прошедшем недавно заседании Совета по культуре и искусству при президенте Владимир Толстой, секретарь совета и советник президента, предложил оказать финансовую помощь российским кинотеатрам, которые тяжело переживают коронакризис. Озвученная сумма господдержки - 4,2 млрд рублей.

Пока нет ясности, сколько именно бюджетных средств дойдет до конкретных площадок и каков будет механизм их распределения. Зато есть почва для выводов, вопросов и предостережений. О главных из них нелишне вспомнить до того, как процесс запустится, - чтобы не получить в итоге негативную реакцию кинотеатров и ропот прокатчиков. Удастся ли нынешнему министру Ольге Любимовой найти устраивающий игроков рынка консенсус в этом году, когда рынок лишится около 60% выручки?

Что касается непосредственно 4,2 млрд. Прежде всего стоит осознать, что эта кажущаяся серьезной сумма способна покрыть лишь малую часть убытков. В прошлом году выручка российских кинотеатров составила 56 млрд рублей. В этом году она едва ли превысит 22-23 миллиарда. Из этих денег кинотеатры оставят себе лишь половину. Остальная сумма - это доля дистрибьюторов. Иными словами, если в прошлом году доход всех кинотеатров страны до вычета налогов составлял примерно 28,5 млрд рублей, то по итогам 2020-го он упадет до 11-11,5 млрд. Это значит, что показчики будут экономить на всем, и прежде всего на рабочей силе. Стране вряд ли нужен рост безработицы, поэтому сгладить социальные последствия коронакризиса - одна из прямых задач государства.

Главный вопрос - как именно потратить эти деньги? Есть два способа поддержки предприятий в сложных обстоятельствах.

Первый - самый простой. Это так называемые вертолетные деньги. То есть каждый кинотеатр получает фиксированную сумму в зависимости от количества кинозалов. Сейчас кое-где проскакивает формулировка "800 тысяч рублей на один зал".

Второй вариант - стимулирование аудитории. Каждый зритель, пришедший в кино, получает купон или ваучер на небольшую сумму, которую может потратить в любом кинотеатре страны в течение фиксированного времени.

Доступ к бюджетной помощи должны получить все в равной степени - здесь не должно быть преференций

У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы. Кроме того, один вариант не исключает другого - вполне реалистично выглядит идея их комбинации.

И вот здесь, когда речь доходит до конкретики, государство должно услышать голос рынка и не наломать дров. Доступ к бюджетной помощи должны получить все площадки в равной степени - не должно быть преференций для муниципальных залов или, например, залов в малых городах, которые открывает Фонд кино.

Уже звучат идеи, что поддержка должна быть оказана только тем показчикам, которые с охотой ставят в расписание российское кино. Оставим за скобками тот факт, что в стране в принципе нет ни одной площадки, которая отказывается показывать отечественные картины в значительном объеме. По данным "Бюллетеня кинопрокатчика", доля сеансов российских фильмов в расписании 10 крупнейших сетей страны почти никогда не падает ниже 25%.

Важно, что эта цифра неизменна даже в условиях, когда наши продюсеры массово убрали свои главные релизы из осеннего графика вслед за Голливудом. Казалось бы, главный соперник не явился на поле боя - властвуй в одиночестве. Но нет, что-то мешает.

Заставлять кинотеатры в этих обстоятельствах еще больше любить российское кино насильно - тупиковый путь. Необходимо хотя бы на время отказаться от жесткого протекционизма и максимально либерализовать кинопоказ - быть может, задуматься о смене механизма получения прокатных удостоверений.

В данном случае не нужно бояться "невидимой руки рынка" - ни с долей российского кино (она в этом году почти без дополнительных стимулирующих мер держится на уровне 40%), ни с его наличием в расписании ничего страшного не произойдет. Можно даже провести эксперимент - что произойдет, если перестать вмешиваться в коммерческий кинопоказ в течение полугода. И по окончании срока сделать выводы.

Именно такие решения вкупе с выделением средств способны максимально быстро восстановить нормальное самочувствие кинотеатров. Это сыграет на руку не только площадкам, но и отечественным продюсерам - они в конце концов заинтересованы, чтобы те 2000 кинозалов, которые сейчас существуют в стране, выжили и чувствовали себя хорошо. В противном случае показывать дорогостоящие шедевры будет просто негде.