Каким был самый большой выигрыш в вашей жизни?

С юбилейной передачи "Поле чудес", посвященной 30-летию программы, учительница начальных классов из белорусского городка Дрогичин Наталья Шворнюк вернулась с кучей дорогих призов и новеньким автомобилем "Лада". Порадовавшись за нее, мы расспросили наших читателей: а какой был ваш самый большой в жизни выигрыш?

Марина Архипова, преподаватель вуза, Самара:

- Я выиграла однажды путешествие в Париж!!! По подписке на любимую газету. Десять замечательных ноябрьских дней провели там вдвоем в 2009 году. Какое-то время спустя проходила мимо почты и почему-то решила купить там лотерейный билет. Про билет забыла, через какое-то время убиралась по дому и нашла его. Оказалось, что стала обладателем поездки в Черногорию. Вот так мне везет! Хотя самыми памятными стали четыре рубля, выигранные в юности, я на них кассеты любимых исполнителей тогда купила.

Дина Лагодич, директор Пинской городской центральной библиотеки:

- В прошлом год выиграла в лотерею 50 белорусских рублей. Лотерейные билетики всегда покупаю, раз в квартал. Но раньше ничего не выигрывала, а в тот раз повезло. Я верю в удачу.

Ирина Драница, сотрудник центра детского творчества:

- Рождение детей. Они мне непросто дались, по состоянию здоровья тяжело было выносить. А выросли замечательными людьми. Все об этом говорят. Сыну 19 ноября будет 31 год, работает технологом в нефтегазовой компании в Ташкенте. Дочке уже 26, она финансовый директор фирмы в Минске. Каждый день с ними созваниваемся. И муж у меня замечательный - тоже скоро будет праздновать день рождения. Хорошая, дружная семья у нас - это главный выигрыш в жизни.

Андрей Арчаков, школьник, 14 лет, Ростов-на-Дону:

- В прошлом году я выиграл миллион рублей за идею создания фильма о Екатерине Великой. После уроков перелопачивал массу интересных исторических документов, а когда школа перешла на дистанционку, времени стало больше, и я быстро закончил сценарий. Деньги вложил в производство фильма, работу актеров, костюмы, аренду площадки для съемок - в музее-усадьбе Кусково, озвучку и т.п. Мой первый фильм готов! И я думаю, это не последний мой выигрыш, ведь мне всего 14 лет.

Геннадий Прашкевич, писатель, Новосибирск:

- Году в восемьдесят втором по какому-то случаю купил семь лотерейных билетов. Вспомнил про них случайно. Отправился на Главпочтамт. Скучающая кассирша провела тонким пальчиком по колонке цифр и мило улыбнулась: "От души поздравляю: вы выиграли будильник "Слава"". И проверила второй билет: "Ой, надо же! Вы выиграли еще один будильник. Тоже "Слава". В общем, выигрыш на все билеты оказался одинаковым: такие же будильники "Слава". Целых семь будильников! Пораженная кассирша спросила: "Будете брать рублями?" Я твердо ответил: "Нет! Только будильниками".

Геннадий Лучина, директор частного предприятия, Минск:

- Для меня это служба в морской пехоте, а потом работа на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Желающих туда отправиться было много. Но не все выдерживали, уезжали. А я остался до победы. Там, кстати, и женился, в Беларусь с семьей вернулся только в 1993-м… Скажу так: то, что в молодости прошел через такие испытания, помогло справляться с трудностями и в дальнейшем.