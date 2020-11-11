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Камеру iPhone 12 Pro Max сравнили с флагманами от Samsung и Huawei

Текст:   Виктория Чернышева
11.11.2020,  
18:09
Фото: Принтскрин с YouTube Фото: Принтскрин с YouTube
Фото: Принтскрин с YouTube

Популярный видеоблогер Арун Маини, автор блога Mrwhosetheboss на YouTube, сравнил, как снимают три топовых смартфона -  iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy Note 20 Ultra и Huawei Mate 40 Pro.

Главной целью теста была проверка, так ли хорош флагман от Apple, как заявляют сами производители. iPhone 12 Pro Max оснастили основной камерой, которая имеет на 47 % более габаритный сенсор (это еще больше повысило чувствительность), стабилизацию по сдвигу сенсора с 5000 коррекциями в секунду и телемодулем с 2,5-кратным оптическим зумом.

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Снимки оказались очень разными (что неудивительно - у каждого флагмана есть своя фишка в камере). По мнению блогера, iPhone фотографирует максимально реалистично, Mate40 Pro - с меньшим количеством засветов, а Note20 Ultra - очень резко и насыщенно.

А вот в сложных условиях ночной съемки, и в частности звездного неба, iPhone 12 Pro Max показал себя лучше всех.

Впрочем, первое место блогер "яблочному" смартфону отдавать не стал. По его мнению, в фотосъемке лучше всего себя проявил Galaxy Note20 Ultra. Но видео лучше все же снимать с помощью iPhone 12 Pro Max - он показал наиболее впечатляющие результаты.

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