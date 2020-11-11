Не успев оправиться от удара пандемии, в результате которой в стране сократилось производство и заметно снизился уровень жизни, экономика Киргизии столкнулась с новым вызовом. Но на сей раз отнюдь не глобального, а чисто внутреннего характера, ответить на который пока не представляется возможным.

Деньги в трубу

Свыше 1,1 миллиарда сомов - в столь впечатляющую для Киргизии сумму обошлись бюджету и политическим движениям республики последние выборы в парламент. Кампанию можно назвать беспрецедентной по объему средств, затраченных на ее проведение. Причем со стороны бюджета расходы на организацию и проведение голосования были примерно на том же уровне, что и прежде, - немногим менее полумиллиарда сомов. На удивление щедрыми оказались партии.

По оценкам ЦИК, организации, претендовавшие на места в законодательной палате, официально вложили в гонку около 669 миллионов сомов. Подобных инвестиций в политику до сего момента никто в республике не делал.

Примерно половина учтенных Центризбиркомом партийных средств - 369 миллионов сомов - приходилась на избирательные фонды трех участниц кампании, которые затем набрали наибольшее количество голосов. Каждая из них в течение календарного месяца, отпущенного на агитацию, официально потратила свыше 100 миллионов сомов. Что любопытно: четвертый финалист выборов, результаты которых, правда, чуть позже признали недействительными, потратил на кампанию менее 10 миллионов сомов. Или, иными словами, в десять раз меньше, чем тройка партий, с которыми бы он разделил мандаты нового парламентского созыва.

Однако, как выяснилось чуть позже, участники выборов затратили на кампанию гораздо больше, чем заявляли официально. По публичному признанию парламентария Марлена Маматалиева, включенного в список кандидатов от одной из партий, внутри партий существовала своя бухгалтерия.

- Чтобы быть в числе первых в списке кандидатов, некоторые давали по 500 тысяч долларов, а порой и миллион, - заявил он, подтверждая тем самым известный в Киргизии, но публично доселе не озвучиваемый факт. Это, судя по всему, позволило значительно увеличить расходную статью на кампанию. А в некоторых случаях даже позитивно повлияло на уровень доходов простых граждан, присоединившихся к политической борьбе.

- Мы набрали неограниченное количество агитаторов, - отметил Маматалиев на встрече с гражданскими активистами. - Только в столице у нас работало 12 тысяч агитаторов. Все они получали по 20-25 тысяч сомов. Некоторые другие партии давали меньше. Поэтому, возможно, было бы правильно установить официальную заработную плату агитаторам. Это бы уравняло партии, привлекшие в кампанию разные объемы средств.

Будут скромнее

Следующая парламентская гонка, очевидно, будет уже скромнее. Отчасти потому, что ресурсы политических организаций все же не бесконечны, а повторные выборы в Киргизии намерены провести в течение ближайших месяцев.

Но главным образом по той причине, что в результате смены власти с дистанции сошло несколько участников, не скупившихся на финансирование. Против некоторых из них возбуждены уголовные дела по фактам коррупции.

Скромнее между тем предварительно оценивает проведение предстоящих выборов и Центризбирком Киргизии. По словам члена ЦИК Кайрата Осмоналиева, на организацию и проведение нового голосования потребуется 400-450 миллионов сомов. При этом речь идет только о повторных выборах в парламент. Досрочные выборы президента, в свою очередь, обойдутся бюджету в 684 миллиона сомов.

- Смету будем готовить согласованно, и все данные будут опубликованы, - заверил он журналистов.

Вопрос только в том, где бюджет изыщет эти средства. Новые власти убеждены, что деньги на кампанию можно найти, если усилить борьбу с коррупцией. Но удастся ли пополнить казну за счет, простите за тавтологию, казнокрадов, пока не ясно. Ранее подобные попытки заканчивались неудачей.

Осознали - ахнули

Заговорить о возможности пополнить бюджет за счет имущества коррупционеров официальный Бишкек вынудило осознание того, в каком бедственном положении оказалась страна после очередной волны беспорядков, вспыхнувших после выборов. Протестующие захватывали и громили государственные учреждения, которые теперь предстоит восстанавливать за счет государства и содержащих его налогоплательщиков. Дороже всего стране обойдется ремонт и переоборудование здания, в котором располагались парламент и администрация президента. В нем практически не осталось целых дверей и стекол. Мебель и дорогостоящая офисная техника были уничтожены, сейфы - взломаны. В некоторых из разграбленных помещений вспыхнул пожар.

- На восстановление здания потребуется около 400 миллионов сомов, - утверждает член парламентского комитета по бюджету и финансам, советник президента КР по экономическим и финансовым вопросам Акылбек Жапаров. Точная сумма пока неизвестна. Ущерб подсчитывается госорганами, в том числе правоохранительными структурами.

Схожая работа ведется и в муниципалитете Бишкека. По данным мэрии, во время беспорядков пострадала не только инфраструктура, включая архитектурные объекты на центральной площади, но и автопарк. Как сообщают в пресс-службе муниципалитета столицы, протестующие повредили семь спецмашин скорой помощи и шестнадцать милицейских машин, разбили двенадцать пассажирских автобусов. В самом здании мэрии, которое также было занято манифестантами, преднамеренно испорчены дорогостоящее серверное оборудование, металлические двери и камеры видеонаблюдения. Предварительная сумма ущерба оценивается в 17 миллионов сомов.

Доля ущерба

Однако наибольший ущерб беспорядки нанесли крупным инвесторам и предпринимателям. В течение нескольких дней в Киргизии происходили нападения на рудники и значимые предприятия. Рейдеры пытались захватить даже государственный аффинажный завод, где производится 97 процентов от всего объема золота Киргизии, которое затем республика продает за рубеж. Ряд крупных объектов остановил работу.

Деловые круги оценивают ущерб, нанесенный стране только в дни беспорядков, более чем в 310 миллионов долларов. Это сопоставимо с 3,6 процента ВВП от уровня 2019 года.

- Ущерб на 10 октября уже составлял около 104 миллионов долларов упущенных доходов по всей стране, - заявили в Национальном альянсе бизнес-ассоциаций КР. - Переговоры с иностранными инвесторами, имеющими планы войти на рынки республики, были сорваны. По предварительным данным, более двадцати контрактов и бизнес-проектов на приблизительную сумму до 210 миллионов долларов также отменены. Нанесен прямой ущерб некоторым горнорудным предприятиям, крупному нефтеперерабатывающему заводу и организациям в сфере розницы и общепита как в Бишкеке, так и по всей стране.

Сумма ущерба между тем продолжает расти. Как утверждают в Международном деловом совете, в состав которого входят крупные киргизские и иностранные инвесторы, каждый день простоя горнорудных предприятий обходится бюджету в 50 тысяч долларов в виде неуплаченных налогов. В сложном положении по этой причине, впрочем, оказались не только предприниматели, но и простые граждане. Деловые круги Киргизии указывают на то, что нестабильность увеличила безработицу и усугубила социально-экономическое положение страны, и так ухудшившееся во время пандемии.

Прямая речь



Эльдар Таджибаев, председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза

Более пяти тысяч работников предприятий горнодобывающей отрасли остаются пока без работы в результате событий пятого-седьмого октября. Горнорудная промышленность является приоритетной бюджетообразующей отраслью экономики республики и показателем инвестиционной привлекательности. Десятки тысяч граждан КР заняты в этом секторе и смежных отраслях. Необходима всесторонняя государственная поддержка горнорудных предприятий. Мы считаем, что должна быть создана межведомственная рабочая комиссия, которая подсчитала бы нанесенный компаниям ущерб, определила основные причины и выработала рекомендации и предложения с целью скорейшего запуска предприятий и недопущения таких ситуаций в будущем.