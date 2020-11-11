Начнем с хорошей новости: рынок труда восстанавливается. По данным крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru, к середине октября общее число вакансий в России превысило показатели начала февраля на 22 процента. При этом количество активных резюме сохраняется на прежнем уровне. Ситуация не характерна для осени, в 2019 году в этот период наблюдался рост соискательской активности.
- К устойчивым новым трендам на рынке труда можно отнести рост количества вакансий с удаленным форматом работы, - рассказала Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru. - С апреля по сентябрь 2020 года на hh.ru было размещено свыше 90 тысяч вакансий с удаленным форматом работы. Это на 83 процента выше, чем за этот же период прошлого года.
Среди регионов в лидерах по росту вакансий на удаленке Мордовия, Алтай, Калмыкия, ЯНАО и Ульяновская область - здесь двух- и трехкратный рост количества таких вакансий. В Москве и Санкт-Петербурге число подобных вакансий выросло в полтора раза. Чаще всего вакансии с удаленкой можно встретить в сфере IT, продажах, маркетинге. Такой рост вакансий свидетельствует, что данный формат закрепился в российских компаниях как минимум до конца года.
Если говорить о традиционных форматах работы, то, как рассказала Елена Лимонова, директор по развитию Staff-UP Consulting Group, на рынке труда сейчас наиболее востребованы "синие воротнички" - квалифицированные рабочие, занятые в сфере физического труда на заводах, в цехах, на стройплощадках.
- Рынок труда в разрезе редких должностей и высококвалифицированных специалистов принадлежит соискателям. Они получают одновременно несколько предложений о работе и выбирают лучшие условия, - уточнила Елена Лимонова. - А вот с руководителями топ-уровня рынок принадлежит работодателям. Здесь серьезная конкуренция за поиск управленческой должности. Кроме того, компании, пользуясь случаем, значительно срезают зарплатные предложения.
Еще одной новой тенденцией на рынке труда стало поведение соискателей, которые готовы сократить свои зарплатные ожидания.
- Обычно зарплатные ожидания соискателей в среднем выше зарплатных предложений работодателей на 4-5 тысяч в Москве и на 2-3 тысячи по России, - отметила Мария Игнатова. - Анализ зарплат в вакансиях и резюме выявил, что тактика снижения зарплатных ожиданий со стороны соискателей в надежде сократить срок поиска работы и скорректировать их под предложения работодателей стала не только популярной и массово распространенной в течение весны, но и в ряде регионов сохраняется до сих пор. Так, в среднем по России максимальный разрыв в зарплатных ожиданиях и предложениях был зафиксирован в мае и июне: в ряде регионов разрыв составлял десятки тысяч. Например, соискатели в Тыве в июле-августе просили зарплату на 20 тысяч рублей ниже, чем в среднем предлагали местные работодатели. В Архангельской области разрыв составлял 25 тысяч, в Псковской - 30 тысяч. Осенью в 44 регионах РФ сохраняется тренд занижения зарплатных ожиданий.
При этом эксперты hh.ru отмечают, что показатель конкуренции на рынке труда в целом по России осенью стабилизировался и вернулся к комфортному значению, а именно: шесть человек на место с весенних восьми. Однако есть профобласти, в которых конкуренция остается очень высокой - это высший менеджмент, сфера искусства, развлечений и массмедиа. Если говорить о рабочих специальностях, то нужен "мастер на все руки". Это тоже новый тренд. Среди личных качеств работодатели стали чаще ценить гибкость, способность работать в команде и эмоциональную стабильность.
Еще одна положительная тенденция - 49 процентов компаний заявили, что планируют увеличивать штат. Причем многие готовы брать вчерашних студентов в качестве стажеров и самостоятельно готовить кадры.
- Хотя в течение 2020 года в связи с пандемией и массовым переходом на удаленную работу произошло снижение вакансий-стажировок, их количество по-прежнему достаточно высокое и говорит о том, что компании не намерены отказываться от такого эффективного инструмента развития кадрового резерва, - рассказала Мария Игнатова. По словам эксперта, 69 процентов вакансий-стажировок были оплачиваемые и в них был указан уровень заработной платы.
Найти работу по-прежнему могут и граждане других государств.
- Ключевым преимуществом найма трудовых мигрантов для работодателей является их готовность в большинстве случаев выполнять работу за меньшие деньги по сравнению с зарплатными ожиданиями местного населения, - пояснила Мария Игнатова. - По числу открытых вакансий за последний месяц лидируют комплектовщики, грузчики, разнорабочие, слесари, сборщики, монтажники, сварщики, механики, электрики и рабочие всех строительных специальностей. В целом конкуренция здесь держится на очень низком уровне и остается остродефицитной: в рабочем персонале на одну вакансию претендуют менее двух человек, в строительстве - три человека.