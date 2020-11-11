Кого сегодня ждут на рынке труда

Пандемия коронавируса, безусловно, трансформировала рынок труда. Кто сейчас в топе, а кому стоит снизить зарплатные ожидания? Каких изменений нам ждать в ближайшем будущем? За ответом мы отправились к экспертам.

Начнем с хорошей новости: рынок труда восстанавливается. По данным крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru, к середине октября общее число вакансий в России превысило показатели начала февраля на 22 процента. При этом количество активных резюме сохраняется на прежнем уровне. Ситуация не характерна для осени, в 2019 году в этот период наблюдался рост соискательской активности.

- К устойчивым новым трендам на рынке труда можно отнести рост количества вакансий с удаленным форматом работы, - рассказала Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru. - С апреля по сентябрь 2020 года на hh.ru было размещено свыше 90 тысяч вакансий с удаленным форматом работы. Это на 83 процента выше, чем за этот же период прошлого года.

Среди регионов в лидерах по росту вакансий на удаленке Мордовия, Алтай, Калмыкия, ЯНАО и Ульяновская область - здесь двух- и трехкратный рост количества таких вакансий. В Москве и Санкт-Петербурге число подобных вакансий выросло в полтора раза. Чаще всего вакансии с удаленкой можно встретить в сфере IT, продажах, маркетинге. Такой рост вакансий свидетельствует, что данный формат закрепился в российских компаниях как минимум до конца года.

Если говорить о традиционных форматах работы, то, как рассказала Елена Лимонова, директор по развитию Staff-UP Consulting Group, на рынке труда сейчас наиболее востребованы "синие воротнички" - квалифицированные рабочие, занятые в сфере физического труда на заводах, в цехах, на стройплощадках.

На рынке труда сейчас наиболее востребованы "синие воротнички"

- Рынок труда в разрезе редких должностей и высококвалифицированных специалистов принадлежит соискателям. Они получают одновременно несколько предложений о работе и выбирают лучшие условия, - уточнила Елена Лимонова. - А вот с руководителями топ-уровня рынок принадлежит работодателям. Здесь серьезная конкуренция за поиск управленческой должности. Кроме того, компании, пользуясь случаем, значительно срезают зарплатные предложения.

К устойчивым трендам на рынке труда можно отнести рост количества вакансий с удаленным форматом работы. Фото: Photoxpress

Еще одной новой тенденцией на рынке труда стало поведение соискателей, которые готовы сократить свои зарплатные ожидания.

- Обычно зарплатные ожидания соискателей в среднем выше зарплатных предложений работодателей на 4-5 тысяч в Москве и на 2-3 тысячи по России, - отметила Мария Игнатова. - Анализ зарплат в вакансиях и резюме выявил, что тактика снижения зарплатных ожиданий со стороны соискателей в надежде сократить срок поиска работы и скорректировать их под предложения работодателей стала не только популярной и массово распространенной в течение весны, но и в ряде регионов сохраняется до сих пор. Так, в среднем по России максимальный разрыв в зарплатных ожиданиях и предложениях был зафиксирован в мае и июне: в ряде регионов разрыв составлял десятки тысяч. Например, соискатели в Тыве в июле-августе просили зарплату на 20 тысяч рублей ниже, чем в среднем предлагали местные работодатели. В Архангельской области разрыв составлял 25 тысяч, в Псковской - 30 тысяч. Осенью в 44 регионах РФ сохраняется тренд занижения зарплатных ожиданий.

При этом эксперты hh.ru отмечают, что показатель конкуренции на рынке труда в целом по России осенью стабилизировался и вернулся к комфортному значению, а именно: шесть человек на место с весенних восьми. Однако есть профобласти, в которых конкуренция остается очень высокой - это высший менеджмент, сфера искусства, развлечений и массмедиа. Если говорить о рабочих специальностях, то нужен "мастер на все руки". Это тоже новый тренд. Среди личных качеств работодатели стали чаще ценить гибкость, способность работать в команде и эмоциональную стабильность.

Еще одна положительная тенденция - 49 процентов компаний заявили, что планируют увеличивать штат. Причем многие готовы брать вчерашних студентов в качестве стажеров и самостоятельно готовить кадры.

- Хотя в течение 2020 года в связи с пандемией и массовым переходом на удаленную работу произошло снижение вакансий-стажировок, их количество по-прежнему достаточно высокое и говорит о том, что компании не намерены отказываться от такого эффективного инструмента развития кадрового резерва, - рассказала Мария Игнатова. По словам эксперта, 69 процентов вакансий-стажировок были оплачиваемые и в них был указан уровень заработной платы.

Найти работу по-прежнему могут и граждане других государств.

- Ключевым преимуществом найма трудовых мигрантов для работодателей является их готовность в большинстве случаев выполнять работу за меньшие деньги по сравнению с зарплатными ожиданиями местного населения, - пояснила Мария Игнатова. - По числу открытых вакансий за последний месяц лидируют комплектовщики, грузчики, разнорабочие, слесари, сборщики, монтажники, сварщики, механики, электрики и рабочие всех строительных специальностей. В целом конкуренция здесь держится на очень низком уровне и остается остродефицитной: в рабочем персонале на одну вакансию претендуют менее двух человек, в строительстве - три человека.