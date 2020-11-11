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11.11.2020 04:42
Рубрика: Общество

Не просто пятерка

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Неделя № 254(8308)
Создавать условия для раскрытия талантов детей и подростков - это общенациональная цель, считает Владимир Путин. Поэтому всероссийский конкурс "Большая перемена", в котором в этом году приняли участие более миллиона школьников, должен стать ежегодным, подчеркнул президент.

Название конкурса отражает грандиозные общественные, технологические изменения, в полном смысле большие перемены, которые сейчас происходят в мире, заявил Владимир Путин. "Чтобы быть лидерами в бурном, сложном XXI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, который заложен в каждом, помочь найти свой путь в жизни, - подчеркнул он, - от этого зависит будущее России, ее успехи и достижения".

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин рассказал молодежи о правах и обязанностях

"Большая перемена" - уникальный шанс показать самую яркую сторону своих способностей, считает глава государства. "Конкурс открыл новые звезды, даже целые созвездия юных талантов", - сказал Путин. Все зависит от воли и настойчивости, а власти обязательно поддержат молодежь во всех добрых начинаниях и планах, заверил он.

"Большая перемена" стала не просто конкурсом, а настоящим пространством для развития, отметил президент. У сотен тысяч школьников появилась еще одна площадка для самореализации вне зависимости от места жительства и возможностей родителей.

"Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни, были талантливы. Это, без всякого преувеличения, наша общенациональная цель. И убежден, она объединяет всех граждан нашей страны", - подчеркнул президент.

Власти обязательно поддержат молодежь во всех добрых начинаниях

Конкурс должен стать ежегодным, считает Владимир Путин. И те, кто не смог победить в этом году, смогут вновь попробовать свои силы.

Общество Образование

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