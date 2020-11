Крупнейший розовый бриллиант России продадут на Sotheby's

Бриллиант, получивший название The Spirit of the Rose, стал самым крупным розовым бриллиантом в истории России. В эту среду, 11 ноября, его выставляют на продажу на аукционе Sotheby's в Швейцарии.

Розовые бриллианты - одни из самых редких в мире. Всего несколько месторождений могут похвастаться наличием розовых алмазов. Самое крупное из них - австралийский Аргайл - на грани закрытия, что повлияло на рост стоимости этих камней. В России розовые алмазы добывают в Западной Якутии на месторождениях компании Алроса. The Spirit of the Rose на сегодняшний день является одним из самых крупных камней в своем цвете. Его вес составляет 14,83 карата.

Стартовая цена аукциона превышает 21 млн швейцарских франков (23,4 млн долларов). Цена продажи ожидается до 38,7 млн долларов.