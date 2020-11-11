Курц потребовал ужесточить контроль на внешних границах ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал к строгим действиям против радикалов, вернувшихся из-за рубежа. По его словам, насчитываются тысячи иностранных боевиков-террористов, воевавших в Сирии и Ираке. "Они похожи на тикающие бомбы", - подчеркнул политик.

По словам Курца, многие из них находятся в тюрьме, некоторые уже освобождены. Масса заключенных будет освобождена в ближайшие несколько лет. "Если мы хотим защитить всех нас, мы должны ограничить свободу этих людей", - полагает он.

В ходе консультаций в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном канцлер высказался за более строгую защиту внешних границ Шенгенской зоны. "Мы не можем обойтись без того, чтобы не знать, кто входит и выходит из ЕС", - подчеркнул Курц.

Австрийский руководитель считает, что в дополнение к регулярному пограничному контролю необходимо наладить более тесное сотрудничество между секретными службами и силами безопасности, такими как Europol и Frontex.

Между тем после недавних нападений террористов в Дрездене, Ницце и Вене прозвучали призывы к улучшению координации в Европе в борьбе с терроризмом. В этой связи председатель Еврокомиссии Урсула фон Лейен информировала, что к 2023 году должна быть разработана стратегия въезда и выезда из Шенгена.