Квят высказался о шансах остаться в "Альфа Таури"

Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят оценил свои шансы на сохранения места в команде на будущий сезон.

По словам Квята, его шансы на это не слишком высоки. Но он сконцентрирован на последних гонках сезона, в которых рассчитывает показать хороший результат.

"У меня нет иллюзий. Ситуация сложная и шансов остаться мало, - цитирует Квята Autosport. - "Ред Булл" продвигает пилотов из своей молодежной программы. И я не вижу причин, почему ради меня они должны что-то менять".

"Впереди еще несколько гонок. Предыдущий этап получился потрясающим, и это выступление запомнят. Важно бороться до последнего. В конце концов, кто знает, что произойдет в "Ред Булл" дальше", - считает россиянин.

Квят отметил пример немца Нико Хюлькенберга, который не получил места в "Формуле-1", но в этом сезоне уже трижды заменял пилотов команда "Рейсинг Пойнт". Россиянин уверен, что нужно всегда быть готовым и оставлять о себе самое лучшее впечатление.