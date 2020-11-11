Авторитетный футбольный сайт Goal.com представил список 25 лучших игроков прошлого сезона. Рейтинг составлялся на основе голосования журналистов 44 региональных отделов портала.

Первое место занял нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски. По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии и Лиги чемпионов, выиграл главный еврокубковый турнир, Бундеслигу, Суперкубок УЕФА.

В тройку лидеров рейтинга попали также бельгиец Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") и аргентинец Лионель Месси ("Барселона"). В топ-10 также вошли: Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Карим Бензема ("Реал"), Томас Мюллер ("Бавария") и Садио Мане ("Ливерпуль").