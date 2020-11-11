Макгрегор и Порье снова подерутся спустя шесть лет

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт анонсировал в интервью ESPN поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Бой-реванш станет главным событием турнира UFC 257, который состоится 23 января в Лас-Вегасе.

Сообщается, что Макгрегор и Порье уладили все тонкости контракта. И это несмотря на желание Конора провести реванш на турнире UFC 256, запланированном на 12 декабря в Дублине. Изначально спортсмены вообще намеревались провести благотворительный спарринг.

Макгрегор и Порье уже проводили бой в конце декабря 2014 года на UFC 178. Тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал ирландец.

К слову, оба бойца в свое время проиграли титульные поединки россиянину Хабибу Нурмагомедову, завершившему недавно профессиональную карьеру.