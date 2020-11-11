МГУ стал лучшим вузом России в рейтингах RUR по медицине и наукам о жизни

МГУ им. Ломоносова стал лидером среди российских вузов в предметных рейтингах Round University Ranking. Верхние строчки в российской части рейтинга Московский университет занял в области медицинских наук и наук о жизни.

В целом в 2020 году у России четвертое место по Life Sciences (науки о жизни) и 46 вузов-участников, седьмое место по Medical Sciences (медицинские науки) и 25 вузов-участников, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов рейтинга.

Кто еще в топе?

На втором месте по наукам о жизни в российском сегменте - Санкт-Петербургский государственный университет, на третьем - Нижегородский государственный университет им. Лобачевского. Также в топ-5 попали Томский государственный университет и Северо-Восточный федеральный университет им. Аммосова.

Российский топ-5 по медицинским наукам, кроме МГУ попали Российский университет дружбы народов, Северо-Восточный федеральный университет им. Аммосова, Первый МГМУ им. Сеченова и Казанский (Приволжский) федеральный университет.