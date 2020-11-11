Минфин разработал законопроекты по цифровой валюте

Законопроекты необходимы для реализации норм, которые закреплены в принятом летом 2020 года законе о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, а также приводят регулирование таких активов в соответствие с рекомендациями ФАТФ, поясняют в ведомстве. Соблюдение рекомендаций позволит снизить количество операций, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем.

Так, организации и лица, которые являются субъектами закона, будут обязаны направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами. Кроме того, предусматривается судебная защита обладателей цифровой валюты, если владелец информирует как о самом факте обладания валютой, так и операциях с ней. При совершении операций с цифровой валютой свыше определенной суммы декларирование становится обязательным.

Кроме того, вносятся отдельные изменения в УК и КоАП, в том числе в части признания цифровой валюты имуществом для соблюдения общих принципов правового регулирования законодательства.