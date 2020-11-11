Минобороны сообщило о 14 677 вылечившихся от коронавируса военнослужащих

Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

В Новосибирской области произошло убийство в колонии 21:06
Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе 20:45
Навигаторы в BMW отобразили Крым как часть России 19:46
В деле экс-главы района Ленобласти появился новый эпизод мошенничества 19:32
Беларусь увеличила почти на четверть экспорт в Камчатский край 19:22
Дмитрий Кобылкин стал врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 19:06
Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19 18:56
Стало известно, за что лишили статуса адвоката Александра Добровинского 18:39
Четыре человека ранены при взрыве на немусульманском кладбище в Джидде 18:39
РАН: Здоровый образ жизни ведут лишь 12 процентов россиян 18:36
Губернатор Петербурга поздравил "РГ" с 30-летием 18:34
Трутнев представил нового главу Минвостокразвития Алексея Чекункова 18:19
Сталлоне выставил свою коллекцию часов на аукцион 17:59
В Испании появятся летающие такси 17:56
Эндрю Скотт и Рут Уилсон сыграют в экранизации пьесы "Осло" 17:50
Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники 17:47
Мурашко: Сложность протекания коронавируса зависит от возраста пациента 17:37
В США оценили состояние коралловых рифов у побережья Флориды 17:35
"Спартак" опроверг информацию о коронавирусе у футболиста Айртона 17:34
Форт времен легендарного библейского царя Давида найден в Израиле 17:34
На дне Черного моря найден неизвестный город старше пирамиды Хеопса 17:26
Защитнику "Спартака" Айртону диагностировали коронавирус 17:03
В Турции обнаружены тайные гробницы римских правителей 16:41
Глава владимирского медцентра арестован за хищение 80 млн рублей 16:39
Египтологи раскрыли тайну редких портретных мумий 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 20:47
Рубрика: Общество

Минобороны сообщило о 14 677 вылечившихся от коронавируса военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов
В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно этой статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта достигло в армии и на флоте 14 677 военнослужащих.

По сведениям на вечер 11 ноября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились от COVID-19 95 военнослужащих. Общая численность представителей Вооруженных сил, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, выросла до 59 412 человек.

Все призывники проходят тестирование на COVID-19

В то же время 3 942 военнослужащих с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. Две тысячи четыреста пятнадцать пациентов лежат в военных госпиталях, 19 - в гражданских больницах и клиниках. Семьдесят человек изолированы по месту службы. Еще 1 438 человек лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - три человека, в состоянии средней тяжести -19 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали 10 тысячам 272 пациентам, 2 тысячи 801 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.

"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"

Общество Здоровье Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе
Госдума одобрила проект о повышении возраста молодежи до 35 лет
Собянин: Следующие решения по COVID-19 могут быть приняты через 2-3 недели
СК считает техническую неисправность причиной авиакатастрофы с Колотовым
Поддержан проект об ограничении внесудебного изъятия детей
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно