Минобороны сообщило о 14 677 вылечившихся от коронавируса военнослужащих

В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно этой статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта достигло в армии и на флоте 14 677 военнослужащих.

По сведениям на вечер 11 ноября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились от COVID-19 95 военнослужащих. Общая численность представителей Вооруженных сил, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, выросла до 59 412 человек.

В то же время 3 942 военнослужащих с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. Две тысячи четыреста пятнадцать пациентов лежат в военных госпиталях, 19 - в гражданских больницах и клиниках. Семьдесят человек изолированы по месту службы. Еще 1 438 человек лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - три человека, в состоянии средней тяжести -19 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали 10 тысячам 272 пациентам, 2 тысячи 801 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.