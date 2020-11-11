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Рубрика: Экономика

Минпромторг предлагает снизить эквайринг для всей торговли и общепита

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Станислав Красильников / ТАСС Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Минпромторг России считает целесообразным не только сохранить сниженные эквайринговые комиссий для онлайн-торговли, но также распространить их на офлайн-магазины и общепит. Эти меры позволят поддержать предприятия, исчерпавшие запас прочности и испытывающие падение выручки из-за пандемии. Об этом "Российской газете" сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Он напомнил, что для поддержки наших граждан, экономики и финансового сектора в условиях возникновения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Банк России принял решение в период с 27 марта до 30 сентября 2020 года ограничить максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам и установить их на уровне не более 1%.

"В настоящее время эпидемиологическая обстановка непростая и сопоставима с весенним сезоном текущего года, в ряде регионов нашей страны введены новые ограничительные меры. Конечно все предпринимаемые шаги необходимы для того, чтобы максимально сохранить здоровье людей, однако по понятным причинам затрудняют желаемый темп восстановления экономики. Полагаем целесообразным не только сохранение сниженных эквайринговых комиссий для предприятий онлайн-торговли, но также снижение их для предприятий классической офлайн-торговли и предприятий общепита, испытывающих в настоящее время падение выручки", - подчеркнул Виктор Евтухов.

Фото: iStock
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Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления перед депутатами Госдумы сообщила, что Банк России мониторит ситуацию и "использует возможность ограничения верхней планки тарифов по эквайрингу". "В условиях пандемии мы, понимая, что люди могут осуществлять покупки, не выходя из дома, принимали это решение по лимитированию тарифов. Мы будем дальше отслеживать ситуацию, у нас этот инструмент есть по установления потолка по тарифам и при необходимости мы будем готовы его использовать", - сказала Набиуллина (цитата по ТАСС).

Комиссия за эквайринг - это плата за прием карт, которую банки берут с магазинов. Основная часть тарифа - межбанковская комиссия - устанавливается в соответствии с правилами платежной системы. Оставшаяся часть - комиссия банка-эквайера (отвечает за прием платежей в магазине) вместе с комиссией в адрес платежной системы.

Средний размер комиссии за эквайринг составляет 1,2-2,2% в зависимости от типа карты или категории товара.

Экономика Бизнес Правительство Минпромторг

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