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11.11.2020 20:10
Рубрика: Общество

Сердечный прием

Устройства для удаленного мониторинга пациентов станут доступнее
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Эксперты прогнозируют рост рынка мобильной медицины (mHealth) в ближайшие 5 лет, рассказали "РГ" в компании VEB Ventures, которая входит в группу ВЭБ.РФ. Под мобильной медициной подразумевается использование умных цифровых устройств и технологий, в том числе беспроводных, для контроля и мониторинга человеческого здоровья и оказания медицинской помощи, в том числе - дистанционно.

К 2026 году их оборот должен увеличиться на 35%. Сегодня мобильное здравоохранение представлено цифровыми глюкометрами и пульсоксиметрами, с помощью специальных компактных умных устройств уже можно на расстоянии фиксировать сердечный ритм, проводить УЗИ беременным, трекинг физической активности, неврологический мониторинг, скрининг артериального давления.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Телемедицинские консультации можно будет получить по ОМС

"Российские компании стараются повысить доступность таких устройств для граждан, говорит генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов. - Это позволяет индустрии mHealth повышать экономическую эффективность здравоохранения, стимулирует продажи мобильных устройств, делает индустрию привлекательной для инвесторов". Драйвером развития сегмента стало развитие телемедицинских технологий в период пандемии, считает он.

Дистанционный мониторинг пациентов в России к 2024 году увеличится в четыре раза, отмечают в минздраве.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Реформа здравоохранения

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