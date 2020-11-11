Эксперты прогнозируют рост рынка мобильной медицины (mHealth) в ближайшие 5 лет, рассказали "РГ" в компании VEB Ventures, которая входит в группу ВЭБ.РФ. Под мобильной медициной подразумевается использование умных цифровых устройств и технологий, в том числе беспроводных, для контроля и мониторинга человеческого здоровья и оказания медицинской помощи, в том числе - дистанционно.

К 2026 году их оборот должен увеличиться на 35%. Сегодня мобильное здравоохранение представлено цифровыми глюкометрами и пульсоксиметрами, с помощью специальных компактных умных устройств уже можно на расстоянии фиксировать сердечный ритм, проводить УЗИ беременным, трекинг физической активности, неврологический мониторинг, скрининг артериального давления.

"Российские компании стараются повысить доступность таких устройств для граждан, говорит генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов. - Это позволяет индустрии mHealth повышать экономическую эффективность здравоохранения, стимулирует продажи мобильных устройств, делает индустрию привлекательной для инвесторов". Драйвером развития сегмента стало развитие телемедицинских технологий в период пандемии, считает он.

Дистанционный мониторинг пациентов в России к 2024 году увеличится в четыре раза, отмечают в минздраве.