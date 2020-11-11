Мишустин установил выплаты за классное руководство во всех школах

Вознаграждение теперь полагается также классным руководителям образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти: МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС.

Решение о выплатах за классное руководство было принято по поручению президента. При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.