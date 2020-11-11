Мишустин утвердил порядок оформления электронных виз

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок оформления единых электронных виз. Их начнут выдавать иностранным гражданам с начала следующего года для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.

Виза будет оформляться на специально созданном сайте Министерства иностранных дел или с помощью мобильного приложения. Приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия, иностранному гражданину не потребуется.

Необходимо лишь заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере 40 долларов (детям до 6 лет - бесплатно) и дождаться уведомления. Срок оформления займет не более четырех дней.