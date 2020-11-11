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11.11.2020 22:56
Рубрика: Власть

Москва и Анкара согласовали создание российско-турецкого центра в Карабахе

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе подписан по итогам переговоров руководителей военных ведомств двух стран. Общение Сергея Шойгу и Хулуси Акара прошло по видеосвязи, сообщает Минобороны РФ.

Документ определил задачи и принципы совместной мониторинговой структуры. В частности, она будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении сторонами конфликта режима прекращения огня. Для этого будут использоваться различные источники, визуальное наблюдение и беспилотные летательные аппараты. Центр сможет рассматривать любые жалобы, вопросы или обращения по данной проблеме.

Фото: РИА Новости
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По словам главы Минобороны РФ, центр "позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта".

"Присутствие российских миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе, остановит потоки беженцев, будет способствовать их возвращению к местам проживания", - отметил Сергей Шойгу.

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