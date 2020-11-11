Право

Может ли белорус получить налоговый вычет за учебу в России?

"Моя дочь в этом году поступила в российский вуз на платное отделение. Договор об оплате оформлен на нее. Может ли дочь, имея белорусское гражданство, получить налоговый вычет за учебу в России? Ангелина Б."

Для получения налогового вычета гражданство не важно. Главное, чтобы на момент подачи в налоговую службу документов у вашей дочери был статус налогового резидента РФ и официальные доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%.

Налоговыми резидентами являются физические лица, находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Что касается дохода, то необходимо иметь официальное трудоустройство на основании трудового договора, договора подряда либо являться самозанятым лицом. Еще одно условие: у вуза, в котором учится ваша дочь, должна быть лицензия на осуществление образовательной деятельности.

Для получения вычета необходимо представить в налоговую инспекцию после окончания календарного года заявление, декларацию 3-НДФЛ, справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ, а также подтверждающие документы. К ним относятся, в частности, договор с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг, лицензия на осуществ­ление образовательной деятельности и платежные документы, подтверждающие фактические расходы (чеки ККМ, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т.п.).

Максимальная сумма расходов на собственное обучение устанавливается в размере 120 тысяч рублей в год. Это значит, что возврат с этой суммы составит 15 600 рублей. Если ваша дочь оплатила за обучение всю сумму сразу, то вычет она получит только один раз.

Документы

Как российскому пенсионеру в Беларуси получить справку о том, что он живой?

"Год назад я вышла на пенсию и переехала к сестре в Беларусь. Пенсию я получаю российскую. Для ее получения я должна раз в год подтверждать, что я живая. Как я могу получить такую справку в Беларуси? Валентина Петровна О."

Чтобы получить данный документ, вам необходимо лично обратиться в консульский отдел Посольства России в Беларуси. В подтверждение факта нахождения в живых с целью продолжения выплаты пенсии в соответствующий период составляется акт о личной явке пенсионера по установленной форме. При этом акты о личной явке, выданные дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями РФ, представляются этими органами через МИД России в Пенсионный фонд РФ в форме электронных документов.

Для подтверждения личности вам понадобится паспорт. Обратиться за документом вы можете в любое удобное для вас время. Акт о личной явке оформляется и выдается без взимания платы.

Консульским департаментом МИД России введен в эксплуатацию интернет-сайт для подачи российскими пенсионерами, проживающими за рубежом, заявок на выдачу пенсионных справок и составления акта о личной явке по формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 г. № 1386.

Предварительная передача своих персональных данных позволит значительно сократить время, необходимое для оформления требуемых документов при посещении консульского учреждения. Адрес сайта - https://pension.kdmid.ru. Заполнив свои персональные данные на сайте и сформировав заявление, необходимо записать предложенный номер и сообщить его сотруднику консульского отдела посольства в день обращения.

Кошелек

Действует ли в Беларуси банковская карта "Мир"?

"Моя мама собирается на лечение в Беларусь. Мама пенсионерка, и у нее банковская карточка "Мир". Знакомая ей сказала, что по данной карте снять деньги можно только в России. Действует ли в Беларуси карта "Мир" и можно ли снять с нее деньги? Полина Д."

Знакомая вашей мамы неправа. Сегодня обычные и кобейджинговые карты "Мир", выпущенные российскими банками, принимаются и на территории Беларуси.

Владельцы карт "Мир" могут обналичивать белорусские рубли, просматривать баланс, переводить средства между счетами, рассчитываться за покупки в магазинах, кафе, аптеках. Если к карте подключен Mir Pay, можно расплатиться бесконтактным способом в POS-терминалах, поддерживающих эту функ­цию, - устройство помечено знаком онлайн-оплаты.

Снять наличные с карты "Мир" можно в терминалах таких банков, как ВТБ (Беларусь), Беларусбанк и Белагропромбанк, это крупнейшие банки, они имеют сеть по всей Беларуси. Выдача наличных осуществляется в белорусских рублях. Тарификация происходит согласно внутренним тарифам банка, выпустившим карту.

При снятии наличных с карт "Мир" в терминалах банк ВТБ (Беларусь) не начисляет плату за обналичивание средств. Комиссии банков-эмитентов составляют 1-3 процента от суммы. Если с карты "Мир" потребуется снять большую сумму, необходимо обратиться в отделение ВТБ (Беларусь). За выдачу денег через кассу взимается порядка 2 процентов от суммы.

Кстати, карточки национальной российской платежной системы кроме Беларуси также принимаются на территории Армении, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Турции.