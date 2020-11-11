Мурашко: Сложность протекания коронавируса зависит от возраста пациента

Риск тяжелого течения COVID-19 у людей увеличивается с возрастом. Об этом журналистам на брифинге в среду, 11 ноября, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Хочу отметить, что наиболее уязвимы перед коронавирусом граждане, возраст которых превышает 60 лет. При этом риск осложнений из-за COVID-19 возрастает вдвое с каждым десятилетием", - подчеркнул он.

Именно старшему поколению, по словам министра, нужна сегодня всесторонняя помощь: и семейная, и со стороны медработников, следует из слов министра. Также в группе риска находятся пациенты с ожирением и сахарным диабетом. Для того, чтобы эта категория граждан была максимально защищена, задействованы волонтерские движения, помогающие им с доставкой продуктов. Для пациентов с хроническими заболеваниями организовано дистанционное консультирование с помощью телемедицинских технологий.