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11.11.2020 17:26
Рубрика: В мире

На дне Черного моря найден неизвестный город старше пирамиды Хеопса

Текст: Денис Передельский

Подводные археологи детально исследовали руины древнего затопленного поселения, найденного у черноморского побережья Болгарии, и установили, что оно было основано порядка 6000 лет назад.

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Об открытии рассказывает Archaeology in Bulgaria. Впервые археологические следы затопленного доисторического поселения на берегу Черного моря, недалеко от устья реки Ропотамо в Бургасской области на юго-востоке Болгарии были обнаружены в 1970-х годах.

Однако только в последние годы международная группа археологов из проекта Black Sea MAP обследовала это место. В результате было обнаружено затопленное доисторическое поселение.

Первые исследования показали, что его возраст составляет порядка 5000 лет. Однако анализ данных, собранных в текущем году, позволил ученым "состарить" этот подводный город еще на одну тысячу лет. Последняя подводная археологическая экспедиция, проведенная в сентябре 2020 года, показала, что затопленное доисторическое поселение на берегу Черного моря возле устья реки появилось примерно 6000 лет назад. То есть люди поселились здесь за 1500 лет до строительства пирамиды Хеопса в Египте.

"В этом году мы обнаружили материалы медного века в поселении, которое на момент своего существования полностью находилось на суше, - говорит археолог Калин Димитров. - Мы это поняли потому, что эти предметы были обнаружены в слое, характерном для наземной среды".

По мнению исследователей, это указывает на то, что 6000 лет назад уровень Черного моря был на пять метров ниже, чем в наши дни. Анализ также показал, что основанное в эпоху энеолита поселение было заселено на протяжении длительного времени. В частности, люди жили здесь и во времена бронзового века.

Археологи считают, что даже в VI веке до нашей эры, в период древней Фракии и древнегреческих колоний на современном побережье Черного моря Болгарии, на этом участке существовал морской порт, причем он проработал до нашей эры.

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Однако именно в тот период времени начался подъем уровня воды в Черном море. Об этом свидетельствуют остатки деревянных свай, на которых местные жители начали строить свои дома. Вероятно, они не собирались покидать обжитое место и жили в домах над водой. Найденные деревянные сваи говорят и о том, что повышение уровня Черного моря в тот период времени происходило довольно быстро.

"Если внимательно взглянуть на материалы, относящиеся к разным эпохам, очень легко заметить периоды процветания, развития и богатства этого региона, а также периоды кризиса, от которых почти не осталось материалов", - говорит Калин Димитров.

Ученые считают, что найденный ими античный порт был своего рода воротами в долину реки Ропотамо, которая в то время была очень плодородным и богатым регионом. Что именно это был за город, установить пока не удалось. Но есть версия о том, что этот античный порт находился на территории, контролируемой древнегреческой колонией Аполлония Понтика. Сейчас на ее месте расположен современный город Созополь.

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