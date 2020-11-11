Бронзовые призеры финала Гран-при прошлого сезона Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли четвертый этап Кубка России, который проходит в Казани. Причем в борьбе за пьедестал обошли более опытных и титулованных соперников - серебряных призеров Олимпиады в командном турнире Евгению Тарасову - Владимира Морозова и действующих чемпионов Европы в парном катании Александру Бойкову - Дмитрия Козловского.

Для всех фигуристов выступление в Казани стало первым в сезоне. Дело в том, что партнеры - Александр Галлямов, Дмитрий Козловский и Владимир Морозов - в разное время переболели коронавирусом. Спортсмены чувствуют себя хорошо, но тренировочный процесс пострадал, да и соревновательной практики ребятам точно не хватает.

Однако для учеников Тамары Москвиной и Артура Минчука - Бойковой - Козловского и Мишиной - Галлямова - Кубок России стал испытанием совсем по другой причине. 10 ноября, в день, когда фигуристы исполняли короткую программу, из жизни ушел муж Тамары Николаевны, выдающийся тренер Игорь Борисович Москвин, который воспитал многих чемпионов и успел поработать с Сашей и Димой.

- Мы, наверное, одни из последних спортсменов, с которыми Игорь Борисович работал, проводил некий тренировочный процесс, поэтому мы катались для него, - приводит слова Дмитрия Козловского пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. - На самом деле это было непросто, утрата невосполнима, и абстрагироваться от этой мысли было тяжело.

Одна ошибка, и действующие чемпионы Европы "упали" на третье место

- Я и до парного катания, когда была одиночницей, встречалась в "Юбилейном" с Игорем Борисовичем. И мой двойной аксель - его заслуга, - добавила Александра Бойкова. - Он был прекрасным человеком, тренером, и я считаю, нам посчастливилось непосредственно общаться и работать с ним.